من المنتظر أن يركز باريس سان جيرمان كل جهوده في الفترة المقبلة على التعاقد مع الفرنسي أومتيتي مدافع برشلونة، بعد أن خسر صراع ضم الهولندي دي ليخت الذي اقترب كثيراً من يوفنتوس الإيطالي.

أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن باريس يريد ضم مدافع ليون السابق ويأمل ألا يكون للتعاقد معه أي علاقة ببيع نيمار.