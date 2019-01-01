برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت
يتركه لمنافسيه على ضمه
انسحب برشلونة من صفقة الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس الهولندي، بعد أن تعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب المغالاة في الطلبات المادية طبقاً للصحافة الإسبانية.
حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من مسئولي البلوجرانا.
برشلونة يقترب من حسم صفقة الفرنسي جريزمان
أيام قليلة تفصله عن البارسا
اقترب برشلونة من حسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والذي أكد رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف الحالي.
بحسب مصادر راديو كتالونيا، فأن البلوجرانا سيحسم صفقة جريزمان مع بداية شهر يوليو المُقبل، مما يعني أن أيام قليلة تفصل اللاعب عن ارتداء قميص العملاق الكتالوني.
نيمار يوافق على شروط برشلونة من أجل العودة مجدداً
نيمار يخضع!
وافق البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان على شروط برشلونة من أجل العودة لكامب نو مجدداً هذا الصيف، بعد أن أبدى رغبته في الرحيل عن الدوري الفرنسي من أجل خوض تجربه تلائم طموحاته.
طبقاً لصحيفة سبورت ونقلاً عن جلوبو سبورت البرازيلية، فأن العملاق الكتالوني اشترط على نيمار تخفيض راتبه، اظهار مدى التزامه والتعبير عن رغبته بالعودة علناً وأمام الجميع!.
برشلونة يرغب بالإبقاء على عثماني ديمبيلي في صفوفه
لن يرحل هذا الصيف!
أخبرت إدارة برشلونة لاعبها الفرنسي "عثماني ديمبيلي" بأنه لن يرحل عن صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف، خاصةً مع نية الفريق لتدعيم الهجوم بشكل واضح.
طبقاً لمصادر إيسبورتي فأن مسئولي البارسا أخبروا وكيل أعمال النجم الفرنسي بأن موكلهم لن يباع هذا الصيف، وعليه ألا يقلق أبداً من شائعات نيمار وجريزمان.
جوميز يقترب من الانضمام إلى إيفرتون
بصفة نهائية
يقترب فريق إيفرتون من التوقيع مع البرتغالي جوميز لاعب برشلونة بصفة نهائية، بعد أن أُعير لهم طيلة الموسم الماضي وقدم أداءاً جيداً في الدوري الإنجليزي الممتاز.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن التوفيز اتفقوا مع البلوجرانا على انتقال اللاعب لأزرق الميرسيسايد بصفة دائمة مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة لا يتخلى عن هدفه في ضم نيمار
كوتينيو يرغب بالرحيل عن صفوف برشلونة
ويتمنى العودة لليفربول
يسعى البرازيلي كوتينيو للرحيل عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي بمجرد انتهاء كوبا أمريكا، خاصةً وأنه يعيش في كابوس كبير داخل كامب نو.
طبقا لمصادر Le10 sport فأن البرازيلي مطلوب من عدة أندية في الدروي الإنجليزي مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد ولكنه يتمنى العودة إلى فريقه السابق ليفربول..
اهتمام من برشلونة بضم الفنزويلي فارينييز
الكوبا فرصة لمتابعته
يسعى برشلونة لإيجاد بديل للهولندي سيلسين الذي يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فريق آخر، وتعتبر كوبا أمريكا فرصة لمتابعة بعض الوجوه الجديدة.
حيث أبدى العملاق الكتالوني اهتماماً مسبقاً بالتعاقد مع الفنزويلي فارينييز والذي يشارك في كوبا أمريكا حالياً، وعلى الرغم أنه يبلغ من العمر 21 عاماً واستطاع الخروج بشباك نظيفة في أول مباراتين ضد بيرو والبرازيل.
دي ليخت يرفض العرض المقدم من برشلونة
ويخبر رايولا بقراره
يبدو أن الهولندي "دي ليخت لم يقتنع بالعرض المقدم من برشلونة للتعاقد معه لمزاملة دي يونج مرة آخرى بعد أن لعبا سوياً في صفوف أياكس، قبل أن ينتقل فرانكي إلى الكامب نو بدايةً من الموسم المقبل.
طبقاً لبعض المصادر فأن دي ليخت أخبر وكيل أعماله رايولا برفضه لعرض برشلونة، ليتجه التركيز على اهتمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.
بدء عملية إعادة نيمار لبرشلونة مرة آخرى
الرغبة موجودة لدى كل الأطراف!
بدأ برشلونة عملية إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرة آخرى، بعد أعوام قليلة من رحيله إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.
وطبقاً لمصادر جلوبو البرازيلية، فأن نيمار أبدى رغبته لإدارة الفريق الفرنسي بالرحيل، وأن ميسي طالب مسئولي العملاق الكتالوني بالعمل على التعاقد مع نيمار مرة آخرى.
الياباني كوبو يرغب بالعودة إلى صفوف برشلونة مرة آخرى
بعد أن كان لاعباً للبارسا بي
يرغب الياباني الموهوب "كوبو" بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بعد أن كان قد غادر الفريق في 2015 بسبب حظر الفريق في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد النادي مع بعض الصغار بطريقة غير قانونية.
من المنتظر أن يسافر وكلاء الأعمال الجدد للاعب إلى برشلونة في اليومين الحاليين من أجل فتح المفاوضات مجدداً مع العملاق الكتالوني تنفيذاً لرغبة اللاعب.
جريزمان يقترب أكثر من الانضمام لبرشلونة
بحسب تأكيدات مسئولي أتلتيكو
اقترب الفرنسي "أنطوان جريزمان" من الانضمام لصفوف برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أكد جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن هذا هو قرار اللاعب.
حيث صّرح قائلاً: نعلم أن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي، وسيكسروا عقده عندما يتم تفعيل بند دفع الشرط الجزائي.
أومتيتي يؤكد بقاءه في صفوف برشلونة
بعكس ما أُثير
على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.
حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.
برشلونة يسعى للتعاقد مع الأسطورة بوفون
بعد أن أصبح لاعباً حراً
أبدى فريق برشلونة استعداده للتعاقد مع الأسطورة الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس سابقاً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً.
وطبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع بوفون من أجل أن يكون بديلاً للألماني تير شتيحن خاصةً وأن الهولندي سيلسين يرغب بالرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر.
سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا
من قبل مانشستر يونايتد!
بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.
ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.
برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"
برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟
أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.
بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.
برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت
وسط منافسة شرسة من اليوفي
تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.