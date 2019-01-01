بعد أن كان لاعباً للبارسا بي

يرغب الياباني الموهوب "كوبو" بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بعد أن كان قد غادر الفريق في 2015 بسبب حظر الفريق في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد النادي مع بعض الصغار بطريقة غير قانونية.

من المنتظر أن يسافر وكلاء الأعمال الجدد للاعب إلى برشلونة في اليومين الحاليين من أجل فتح المفاوضات مجدداً مع العملاق الكتالوني تنفيذاً لرغبة اللاعب.