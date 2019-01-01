يرفض الفرنسي عثماني ديمبيلي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، خاصةً مع وجود بعض التقارير التي تفيد بأن اللاعب قد تتم مبادلته مع نيمار من أجل تسهيل عودة البرازيلي لكامب نو.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن ديمبيلي سيرفض مغادرة البلاوجرانا لأنه يعيش حلمه الذي تحقق بعد أن تمرد على بروسيا دورتموند، لذا لن يقبل بالرحيل عن العملاق الكتالوني في الوقت الراهن.