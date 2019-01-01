يرغب ميلان الإيطالي بالتعاقد مع توديبو مدافع برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذا ما كان اللاعب خارج حسابات فالفيردي للموسم المقبل في وجود لونجليه، بيكيه ومع بقاء أومتيتي.

أشارت مصادر فرانس فوتبول أن الروسونيري يرغبوا بالتعاقد مع المدافع الفرنسي على سبيل الإعارة، بعد أن أضطروا لدفع مبالغ طائلة لشراء كوريا من أتلتيكو مدريد، لذا فالإعارة هي الخيار الأمثل لهم في الوقت الراهن.