الاهتمام بين الطرفين متبادل؟

تلقى برشلونة بعض الإشارات الإيجابية في ما يخص سعيه لضم ثنائي أياكس دي ليخت ودي يونج، بعد أن بدا أن الاهتمام بين الطرفين متبادل.

وبحسب تصريحات حارس المرمى أونانا فأن الثنائي استفسر منه عن برشلونة، خاصةً وأن الكاميروني من خريجي أكاديمية لا ماسيا.

يُذكر أن العملاق الكتالوني يواجه صراعاً شرساً من مانشستر سيتي على ضم الموهبتين الهولنديتين.