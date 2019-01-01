ويرد على كل المهتمين بضمه

حدد الهولندي دي ليخت مدافع أياكس موقفه من الأندية المهتمة بضمه في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم.

ذلك في حوار اللاعب مع إحدى القنوات الهولندية، لينهي أو يؤجل الجدل حول الفريق الذي يقترب من الانضمام له وسط اهتمام يوفنتوس، السيتي بجانب برشلونة.