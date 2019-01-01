مدونة حية

أخبار انتقالات برشلونة | تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم، وبايرن يزاحم على ضم رابيو

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
التعليقات()
Getty Images

بايرن يتدخل في صفقة رابيو

2019-01-10T20:04:49Z

المماطلة ليست في صالح برشلونة

تدخل بايرن ميونخ الألماني في صفقة اللاعب الفرنسي رابيو وأبدى رغبته في ضمه، خاصةً وأن عقده سينتهي مجاناً في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو ونقلاً عن راديو مونتي كارلو فأن البافاري تواصلوا مع اللاعب استغلالاً لمماطلة برشلونة في المفاوضات معه.

Getty Images

تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم

2019-01-10T20:03:25Z

مع اصرار البارسا على ضم ويليان

يحاول فريق تشيلسي استغلال إعجاب المدرب فالفيردي بقدرات ويليان واصراره على ضمه من أجل تعويضه بلاعب من برشلونة أيضاً.

وبحسب مصادر دايلي ميل الإنجليزية فأن البلوز قد يقترحوا على الفريق الكتالوني مبادلة البرازيلي ويليان بالبرازيلي الآخر مالكوم والذي لا يشارك كثيراً مع الفريق في الوقت الراهن.

دي ليخت يحدد موقفه النهائي

2019-01-09T22:27:22Z

ويرد على كل المهتمين بضمه

حدد الهولندي دي ليخت مدافع أياكس موقفه من الأندية المهتمة بضمه في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم.

ذلك في حوار اللاعب مع إحدى القنوات الهولندية، لينهي أو يؤجل الجدل حول الفريق الذي يقترب من الانضمام له وسط اهتمام يوفنتوس، السيتي بجانب برشلونة.

ProShots

دينيس سواريز يقترب أكثر من آرسنال

2019-01-09T22:25:03Z

المفاوضات تسير بصورة جيدة

اقترب دينيس سواريز من الرحيل عن برشلونة والانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي، بعد أن تقدمت المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني منح موافقه لسواريز للتحدث مع أوناي إيمري ولكن يبقى الإتفاق على صيغة الصفقة، حيث يريد آرسنال ضمه على سبيل الإعارة ولكن البلوجرانا يرغب في بيعه نهائياً.

الحدادي مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز

2019-01-08T22:21:04Z

مع اقتراب عقده على نهايته

اقترب المهاجم الإسباني منير الحدادي من الرحيل نهائياً عن صفوف برشلونة بعد ان خرج تماماً من حسابات المدرب فالفيردي.

وبحسب مصادر إيه إس بي إن فأن اللاعب مطلوب من قبل ليستر سيتي، وست هام يونايتد بجانب ساوثامبتون أيضاً.

يُذكر أن عقد اللاعب سينتهي مجاناً في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

Getty

برشلونة يحسم صفقة توديبو

2019-01-08T22:18:31Z

متفوقاً على السيتي

نجح فريق برشلونة في حسم صفقة المدافع الواعد "توديبو" لاعب فريق تولوز وذلك بعد صراع شديد مع مانشستر سيتي.

وحسمت رغبة اللاعب الصفقة لصالح العملاق الكتالوني، وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب سينضم مجاناً في الصيف.

الضغط متواصل من أجل الهولندي دي يونج

2019-01-08T12:59:52Z

وسط منافسة مع عدة أندية آخرى

واصل فريق برشلونة ضغطه على أياكس من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب دي يونج سعياً لخطف اللاعب من بين كل الأندية المهتمة به.

وبحسب بعض المصادر المقربة للنادي، فأن يوم 12 يناير سيكون هاماً لأن الفريق الهولندي سيتخذ قراره بشأنه.

يُذكر أن باريس سان جيرمان هو الأكثر جدية في التوقيع مع دي يونج، وسط اهتمام من مانشستر سيتي.

PROSHOTS

مانشستر يونايتد مهتم بضم كوتينيو

2019-01-08T12:56:19Z

هل ينضم لغريم فريقه السابق؟

أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتمامه بلاعب برشلونة فيليبي كوتينيو خاصةً وأن اللاعب البرازيلي لم يستطع إثبات قدراته مع الفريق الإسباني منذ انضمامه.

وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الفريق الإنجليزي من الراغبين في التعاقد مع لاعب ليفربول السابق والذي يقدر سعره بما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن المدير الرياضي للبلوجرانا قد أشار إلى أن كوتينيو يملك مستقبلاً مع الفريق برغم جلوسه على الدكة في الفترة الأخيرة.

ماركو سيلفا ينفي اهتمامه بضم مالكوم

2019-01-05T21:40:22Z

إيفرتون لن يضم لاعب جديد من برشلونة؟

نفى ماركو سيلفا كل الشائعات التي ربطت فريقه بلاعب جديد من برشلونة وهو مالكوم حسبما أشارت بعض التقارير في الأيام الأخيرة.

حيث صرح سيلفا أن كل هذه التقارير عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن التوفيز غير مهتمين أبداً بالجناح البرازيلي.

يُذكر أن إيفرتون كان قد ضم مينا ودينيه بصفة نهائية واستعار جوميش من برشلونة في الصيف الماضي.

Getty

آرسنال في مفاوضات مع سواريز

2019-01-05T21:35:19Z

دينيس وليس لويس!

دخل آرسنال في مفاوضات مع اللاعب دينيس سواريزـ تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس الإيطالية، فأن المفاوضات بين الطرفين بدأت والصفقة قريبة بسبب إعجاب إيمري الشديد بقدرات اللاعب.