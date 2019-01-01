أومتيتي يؤكد بقاءه في صفوف برشلونة
بعكس ما أُثير
على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.
حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.
برشلونة يسعى للتعاقد مع الأسطورة بوفون
بعد أن أصبح لاعباً حراً
أبدى فريق برشلونة استعداده للتعاقد مع الأسطورة الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس سابقاً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً.
وطبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع بوفون من أجل أن يكون بديلاً للألماني تير شتيحن خاصةً وأن الهولندي سيلسين يرغب بالرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر.
سيلسين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي
الاتفاق وشيك!
اقترب الحارس الهولندي "جاسبر سيلسين" من الرحيل عن صفوف برشلونة مع وجود اهتمام قوي من فريق بنفيكا البرتغالي الذي أبدى رغبة حقيقية بضمه.
طبقاَ لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب اتفق مع النسور على الشروط الشخصية ولم يتبقَ سوى اتفاق الناديين على قيمة انتقاله حيث يرغب البارسا بالحصول على 25 مليون يورو نظير التفريط به.
برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لرحيل جوميش
العرض لم يرضِ العملاق الكتالوني
رفض فريق برشلونة عرضاً من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي "أندريه جوميش" والذي لعب معاراً لفريق إيفرتون طيلة الموسم الماضي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن المطارق تقدموا بعرض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني ولكنه قوبل بالرفض، خاصةً مع وجود صراع لضمه من إيفرتون وتوتنهام.
سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا
من قبل مانشستر يونايتد!
بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.
ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.
برشلونة الأقرب لضم دي ليخت من أياكس
بحسب التقارير الأخيرة
اقترب برشلونة أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع المدافع الهولندي "ماتياس دي ليخت" قائد فريق أياكس بعد صراع كبير مع عدة أندية كانت مهتمة بخدماته.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن دي ليخت سينضم للعملاق الكتالوني هذا الصيف بعد أن كان مطلوباً بقوة من قبل يوفنتوس، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
بعد تأكيد رحيله، برشلونة سيحاول مجدداً مع جريزمان
هل ينضم الفرنسي للبارسا هذه المرة؟
أعاد برشلونة فتح ملف اللاعب الفرنسي "أنطونيو جريزمان" مرة آخرى بعد أن أكد رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي خاصةً وأنه كان مهتم بضمه في الصيف الماضي.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي والذي يقدر بحوالي 125 مليون يورو في عرض ستصل مدته لخمس سنوات ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.
دي ليخت ليس قريباً من الانضمام لبرشلونة
بعكس ما أُثير
على عكس ما أُشيع في الفترة الأخيرة، لا يعد المدافع الهولندي "دي ليخت" قريباً من الانضمام إلى صفوف برشلونة مثلما أشاعت بعض التقارير في الأيام القليلة الماضية.
حيث أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن دي ليخت يخشى عدم مشاركته كأساسي مع فريق برشلونة وأنه لازال يقيم كل الخيارات المتاحة أمامه، مع اهتمام أندية آخرى بضمه مثل يوفنتوس وماشستر سيتي.
إيفرتون واثق من التعاقد بصفة نهائية مع جوميش
برغم المنافسة الشرسة مع توتنهام
يبدو فريق إيفرتون واثقاً من قدرته على التعاقد بصفة نهائية مع البرتغالي جوميش المعار من صفوف برشلونة والذي يقدم موسماً جيداً مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يواجه إيفرتون منافسة شرسة مع توتنهام الذي يبحث عن لاعب وسط، ولكن أزرق الميرسيسايد يأمل بإقناع اللاعب بالاستمرار في جوديسون بارك حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.
راكيتيتش مصمم على البقاء مع برشلونة
رداً على الشائعات
قام الكرواتي راكيتيتش بنفي كل الشائعات التي تتنبأ برحيله عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل بعد أن لم يعد يشارك بصفة مستمرة مع الفريق في الفترة الأخيرة.
نفى راكيتيتش كل ما أُثير عن اقترابه من صفوف مانشستر يونايتد مشيراً إلى رغبته بالبقاء مع برشلونة والقتال على مركزه برغم التوقيع مع دي يونج بدايةً من الصيف المقبل.
وكيل أعمال مالكوم ينفي شائعات ميلان
التي ادعتها بعض الصحف
قام وكيل أعمال البرازيلي مالكوم بنفي الشائعات التي أشارت بأن مالكوم سيرحل عن صفوف برشلونة وسط اهتمام من فريق ميلان الإيطالي وذلك بسبب قلة مشاركاته في الموسم الحالي.
حيث صرح لويز مينيز جارسيا بأنه لم يتحدث إلى أي نادي بخصوص موكله، عكس ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو والتي قالت بأن الميلان بات الأقرب لضم مالكوم متفوقاً على الإنتر في الصفقة.
برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"
برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟
أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.
بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.
برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت
وسط منافسة شرسة من اليوفي
تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.