بعكس ما أُثير

على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.

حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.