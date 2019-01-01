برشلونة لا يمانع ببيع دينيس سواريز
في الشهر الحالي
لم يبدي فريق برشلونة ممانعته ببيع اللاعب دينيس سواريز في الشهر الحالي ولكن بشرط وجود عرض مناسب ومغري لرحيله.
حيث أشارت مصادر دايلي ستار إلى أن الفريق الكتالوني يرفض إعارته ولكنه قد يوافق على بيعه بشكل نهائي، ولكن بحسب تصريحات إيمري في وقت سابق فأن آرسنال لن يقدر على الشراء في الوقت الراهن.
بواتينج على وشك الانضمام لبرشلونة
في تحرك مفاجئ للغاية
أصبح اللاعب الغاني برانس بواتينج على وشك الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن ألمح الحساب الرسمي للفريق عن وجود صفقة جديدة لم يُعلن عنها رسمياً بعد.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن بواتينج سينضم للعملاق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون بديلاً للخط الأمامي مع رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.
برشلونة يقترب من حسم صفقة ناشئ سوشو
بصفة نهائية
اقترب برشلونة من حسم صفقة اللاعب لوسيان أجومي ناشئ سوسو وصاحب ال16 عاماً بصفة نهائية، على أن ينضم لأكاديمية لاماسيا.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني قريب من ضم اللاعب، والذي يتمتع بموهبة كبيرة ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في فرنسا لهذه الفئة العمرية.
موهبة لاماسيا مطلوب في مانشستر سيتي
هل يفرط فيه برشلونة؟
أبدى فريق مانشستر سيتي اهتماماً كبيراً بضم موريبا لاعب لاماسيا والذي يتمتع بموهبة كبيرة للغاية ويتوقع له مستقبل مبهر.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الفريق الإنجليزي واثق من حسم الصفقة ولكن في المقابل يضغط البلوجرانا بقوة من أجل الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده.
محاولة أخيرة من برشلونة لضم دي يونج
في صراع شرس مع باريس
يرفض برشلونة رافع الراية البيضاء والاستسلام في ما يخص صفقة دي يونج والذي يصارع على ضمه مع باريس سان جيرمان.
وبحسب راديو كتالونيا فأن البلوجرانا يعول على تدخل بارتوميو من أجل تغيير وجهة اللاعب من فرنسا إلى إسبانيا.
يُذكر أن باريس سان جيرمان أظهر جدية أكبر من برشلونة في مفاوضاته مع دي يونج.
برشلونة يصراع ليفربول على جوهرة بنفيكا
من يفوز بالمنافسة؟
يصارع برشلونة نظيره ليفربول الإنجليزي على ضم جوهرة بنفيكا جواو فليكس والمطلوب بقوة من كلا الفريقين.
وبحسب بعض المصادر البرتغالية فأن النسور رفضوا عرضاً كبيراً من أحمر الميرسيسايد لضم اللاعب المراقب من قبل كشافة البلوجرانا.
باريس يقرر معاقبة رابيو
وقد يرفض بيعه هذا الشهر
قرر فريق باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه رابيو على محاولته للضغط على ناديه للرحيل في سوق الانتقالات الحالية بالتدرب مع الرديف.
ويحاول رابيو إرغام ناديه على بيعه في الشهر الحالي مع أخبار عن وجود إتفاق مبدئي بينه وبين برشلونة، ولكن الصفقة مهددة بالفشل في الوقت الراهن.
فيلا أحدث المهاجمين المطلوبين في برشلونة
اسم جديد ينضم للقائمة
يواصل فريق برشلونة البحث العاجل عن مهاجم لضمه في شهر الانتقالات الحالي قبل غلقه بعدة أيام، ويعد المكسيكي فيلا هو أحدث المرشحين.
وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات في مراحل متقدمة ولا ينقصها سوى التوصل إلى إتفاق بخصوص صيغة الصفقة، حيث يرغب لوس أنجلوس جالاكسي ببيعه نهائياً بينما يريد برشلونة ضمه على سبيل الإعارة.
برشلونة يصارع ريال مدريد على هازارد
وقد يعرض كوتينيو في مبادلة
أبدى فريق برشلونة اهتمامه بضم البلجيكي هازارد نجم فريق تشيلسي، المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد لتعويض رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس.
وبحسب مصادر جول ديجيتال فأن الفريق الكتالوني قد يعرض كوتينيو في صفقة مبادلة من أجل تسهيل ضم هازارد خاصةً وأن فيليبي لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع البلوجرانا.
مالكوم مطلوب في توتنهام
والمفاوضات بدأت
انضم فريق توتنهام لصراع الراغبين في التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم، والذي لا يمانع برشلونة بالتخلص منه بشرط وجود عرض مناسب.
وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات بدأت بين الطرفين ويسعى السبيرز لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود خيار إجبارية الشراء.