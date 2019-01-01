في تحرك مفاجئ للغاية

أصبح اللاعب الغاني برانس بواتينج على وشك الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن ألمح الحساب الرسمي للفريق عن وجود صفقة جديدة لم يُعلن عنها رسمياً بعد.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن بواتينج سينضم للعملاق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون بديلاً للخط الأمامي مع رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.