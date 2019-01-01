انضم بايرن ميونخ لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي كوتينيو، الذي يبحث عن الخروج من برشلونة في الصيف الحالي بعد أن فشل في إثبات نفسه.

أشارت مصادر راك 1 أن العملاق الكتالوني في مفاوضات مع نظيره البافاري لانضمام اللاعب لهم، من المرجح أن تكون صيغة الصفقة عبارة عن إعارة مع خيار بأحقية الشراء.

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