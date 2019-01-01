تزايدت فرص بقاء رافينيا مع برشلونة هذا الصيف بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن فالفيردي لا يمانع ببقاء اللاعب المطلوب في فالنسيا، في حال عدم وجود عرض مقنع ومغري للتخلي عنه.