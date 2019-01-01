دفعة واحدة

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع بعض مواهب بالميراس البرازيلي، حيث بات العملاق الكتالوني على وشك ضم لاعبين دفعة واحدة.

وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن البارسا سيتعاقد مع كل من بير فيتاو ولوان كانديدو في صفقتين سيكلفا الفريق ما يقرب من 20 مليون يورو.