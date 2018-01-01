بسبب المطالبات المادية

يفكر فريق برشلونة جدياً في التراجع عن ضم الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل، بسبب صعوبة المفاوضات معه.

وبحسب المصادر المقربة من الفريق الكتالوني، فأن مسئولي البلوجرانا عبروا عن استيائهم من المغالاة في المطالبات المادية من قبل والدته ووكيلة أعماله.

يُذكر أن ثمة أندية آخرى مهتمة بضم اللاعب بخلاف برشلونة، وهي مانشستر سيتي، ويوفنتوس.