موريو يصف انضمامه للبارسا بالحلم
الذي تحقق بالصدفة!
لم يخفِ الكولومبي موريو مدافع برشلونة الجديد سعادته البالغة بالانضمام لبرشلونة، كعادة أغلب اللاعبين اللاتنيين أو الأوروبيين حتى والذين يحلموا بالانضمام لهذا الصرح العريق.
ووصف المدافع المُعار من فالنسيا ارتداء قميص البارسا بأنه الحلم الذي تحقق وأضاف قائلاً: لقد فتح الله الباب لي.
يُذكر أن موريو انضم لفريق برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
رابيو لم يعد أولوية لبرشلونة
بسبب المطالبات المادية
يفكر فريق برشلونة جدياً في التراجع عن ضم الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل، بسبب صعوبة المفاوضات معه.
وبحسب المصادر المقربة من الفريق الكتالوني، فأن مسئولي البلوجرانا عبروا عن استيائهم من المغالاة في المطالبات المادية من قبل والدته ووكيلة أعماله.
يُذكر أن ثمة أندية آخرى مهتمة بضم اللاعب بخلاف برشلونة، وهي مانشستر سيتي، ويوفنتوس.
تقارير: برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت
ويوفنتوس يتصدر السباق
يبدو أن برشلونة يبتعد شيئاً فشيئاً عن ضم دي ليخت، بعد أن استطاع الفريق التعاقد مع موريو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وطبقاً لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو نقلاً عن مصادر إسبانية، فأن العملاق الكتالوني لا ينوي دفع المبلغ المطلوب من قبل أياكس للتفريط في المدافع الموهوب وهو 70 مليون يورو..
يُذكر أن يوفنتوس هو الأقرب حالياً للتعاقد مع دي ليخت بسبب جديته في ضمه وحاجته لتعويض تقدم كيليني وبونوتشي في العمر.
توتنهام يحاول خطف رابيو من برشلونة
بعد أن اقترب من ترك باريس
يحاول فريق توتنهام استباق برشلونة في صراع ضم رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن السبيرز على استعداد لعرقلة اقتراب رابيو من العملاق الكتالوني، خاصةً مع حاجة بوكتينيو الماسة لضم لاعب وسط لا يكلف الفريق شيئاً.
ليون يحدد سعر ندومبيليه
في صراع مع السيتي على ضمه
حدد فريق ليون الفرنسي السعر الذي يطلبه من أجل التخلي عن لاعب الوسط "ندومبيليه" والذي يعد هدفاً لفريق برشلونة.
وبحسب بعض مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن المبلغ المطلوب هو 80 مليون يورو، ولكن اللاعب لا يعد هدفاً للفريق الكتالوني فقط، حيث يعتبر بيب جوارديولا من أشد المعجبين بقدراته.
توتنهام يريد ضم رافينيا في يناير
خاصةً وأنه يريد المغادرة
يسعى فريق توتنهام لاختبار جدية برشلونة بالاحتفاظ باللاعب رافينيا، خاصةً وأن اللاعب مطلوب بقوة من طرف الفريق الإنجليزي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة دايلي إكسبريس، فأن السبيرز يفكرون جدياً في التحرك لضمه في يناير المُقبل إذا ما كان اللاعب متاح للبيع.
إشارات إيجابية لبرشلونة بخصوص ثنائي أياكس
الاهتمام بين الطرفين متبادل؟
تلقى برشلونة بعض الإشارات الإيجابية في ما يخص سعيه لضم ثنائي أياكس دي ليخت ودي يونج، بعد أن بدا أن الاهتمام بين الطرفين متبادل.
وبحسب تصريحات حارس المرمى أونانا فأن الثنائي استفسر منه عن برشلونة، خاصةً وأن الكاميروني من خريجي أكاديمية لا ماسيا.
يُذكر أن العملاق الكتالوني يواجه صراعاً شرساً من مانشستر سيتي على ضم الموهبتين الهولنديتين.
رسمياً.. برشلونة يضم الكولومبي موريو من فالنسيا
على سبيل الإعارة
أعلن فريق برشلونة يوم الخميس الماضي عن التعاقد رسمياً مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من فالنسيا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ويأتي انضمام اللاعب للبلوجرانا كحل طوارئ لخط الدفاع بعد الإصابات التي آلمت بأومتيتي وفيرمالين، وفي ظل هبوط مستوى بيكيه.
برشلونة يقترب من استعارة موريو
حتى نهاية الموسم
يبدو أن برشلونة عثر أخيراً على ضالته في خط الدفاع، بعد أن اقترب من التوقيع مع موريو لاعب فالنسيا كما أشارت أخر التقارير.
وطبقاً لمصادر راديو راك1 فأن برشلونة اتفق على استعارة مدافع فالنسيا لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم، لتعويض إصابة أومتيتي وهبوط مستوى بيكيه مؤخراً.
تقارير: برشلونة على وشك التعاقد مع رابيو
بعد تفضيله للبارسا على العديد من العروض
اقترب فريق برشلونة من حسم صفقة الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان، بعد الكثير من المفاوضات مع العديد من الأندية في الفترة الماضية.
وبحسب تقارير لو باريسيان، فأن الفريق الكتالوني هو من نجح بإقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه واتفق مع اللاعب على الشروط الشخصية، تمهيداً للتوقيع للفريق الإسباني في يناير.