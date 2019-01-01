آرسنال يتقدم سباق ضم رابيو
بعد تراجع برشلونة
تقدم آرسنال في سباق الحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.
وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن الجانرز يمتلكوا الأفضلية على حساب برشلونة بعد أن تعاقد الأخير مع دي يونج على أن يشارك مع الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم.
يُذكر أن آرسنال هو الأشد احتياجاً لضم لاعب وسط خاصةً وأن رامسي سيرحل مجاناً أيضاً وبنسبة كبيرة سيوقع ليوفنتوس.
الإنتر يفكر في الكرواتي راكيتيتش
في الصيف المقبل
أبدى الإنتر استعداده للتعاقد مع الكرواتي راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات أرنستو فالفيردي في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع آرثر، فيدال ومن ثم دي يونج.
وبحسب مصادر كالتشيو ميركاتو فأن النيراتزوري يتأهب لتقديم عرض رسمي للفريق الكتالوني إذا كان يرغب ببيع لاعبه في الصيف المقبل.
رسمياً.. برشلونة يعلن عن التوقيع مع توديبو
سينضم الآن بدلاً من الصيف القادم
أعلن فريق برشلونة عن توصله إلى إتفاق مع تولوز بخصوص ضم المدافع الواعد توديبو، على أن ينضم للفريق بدايةً من الشهر الحالي بدلاً من الصيف المُقبل.
ووقع توديبو على عقد مدته 4 سنوات وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 حسبما أعلن الموقع الرسمي.
رسمياً.. برشلونة يعلن عن ضم البرازيلي إيمرسون
ويُعيره إلى ريال بتيس
أعلن فريق برشلونة رسمياً عن التوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون، على أن تتم إعارته إلى ريال بتيس حتى نهاية الموسم الحالي.
ووقع إيمرسون على عقد مدته 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل وتحديداً بدايةً من 1 يوليو القادم.
رسمياً.. سواريز ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة
حتى نهاية الموسم
أعلن الموقع الرسمي لآرسنال عن نجاحه في التوقيع مع اللاعب دينيس سواريز قادماً من برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب الإسباني قد جدد عقده مع الفريق الكتالوني قبل أن ينضم للفريق الإنجليزي، الذي كان مُصراً على ضمه على سبيل الإعارة بسبب عدم وجود أي أموال يمكن إنفاقها في سوق الانتقالات الحالية.
راكيتيتش مطلوب في إنجلترا
في الصيف المقبل
أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.
سواريز يقترب كثيراً من الانضمام لآرسنال
الصفقة وشيكة
اقترب اللاعب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة والانضمام إلى آرسنال الإنجليزي، بعد أن شهدت المفاوضات بين الطرفين تحسناً ملحوظاً.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن سواريز سينضم للجانرز على سبيل الإعارة، وبعد أن كانت الصفقة معقدة نوعاً أصبحت وشيكة بسبب ضغط اللاعب على فريقه ومطالبته بالرحيل.
الكشف عن الحيلة وراء ضم دي يونج
كيف خطفه برشلونة من باريس سان جيرمان؟
نجح برشلونة في التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة آس فأن هناك حيلة ما وراء ذلك، تُكمن في أن مسئولي النادي الإسباني تعمدوا الكشف عن بعض رسائل نيمار التي يعبر فيها عن عدم سعادته بالحياة في فرنسا من أجل إقناع اللاعب بالعدول عن قراره، وهو ما نجح في نهاية المطاف.
آرسنال مهتم بضم مالكوم من برشلونة
على سبيل الإعارة
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم لاعب آخر من برشلونة على سبيل الإعارة بعيداً عن دينيس سواريز وهو البرازيلي مالكوم.
هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ذا صن الإنجليزية، والتي أّكدت رغبة الجانرز في التعاقد مع لاعب بوردو السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يُذكر أن برشلونة كان مهتماً بضم دينيس سواريز ولكن اللاعب الإسباني قرر البقاء مع برشلونة والقتال على مركزه مع الفريق.
دينيس سواريز يقرر البقاء
حتى إشعار آخر
قرر اللاعب دينيس سواريز البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم برغم تلميحات فالفيردي بإمكانية مغادرته في الشهر الحالي.
وبحسب بعض التقارير فأن اللاعب الإسباني قرر المقاتلة على مركزه حتى نهاية الموسم، على أن يحدد مصيره في الصيف المقبل.
يُذكر أن اللاعب كان مطلوباً بقوة من فريق آرسنال واستمرت المفاوضات بينهما طيلة الفترة الماضية، ولكن إصرار برشلونة على بيعه وليس إعارته أعاق إتمام الصفقة.
رسمياً.. دي يونج ينضم في الصيف
ثالث صفقات الشتاء
أعلن فريق برشلونة رسمياً عن توصله إلى إتفاق للتعاقد دي يونج لاعب أياكس، على أن ينضم لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.
واستطاع الفريق الكتالوني حسم الصفقة بعد تدخل بارتوميو بنفسه ليستطيع خطف اللاعب من براثن باريس سان جيرمان، في ثالث صفقات الشتاء بعد بواتينج وموريو.