نيمار يحاول الضغط على إدارة باريس للعودة للبارسا

بدأ نيمار تمرده على إدارة باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة آخرى إلى صفوف برشلونة هذا الصيف كما يتمنى اللاعب، ورفض العودة لتحضيرات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

أكد الفريق الفرنسي في بيان رسمي أن نيمار لم يحضر في الموعد المحدد ولذلك سيتم إتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده، وطبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن نيمار بعث برسالة مفادها أنه لا يريد العودة للنادي مرة آخرى.