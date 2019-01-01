انضم توتنهام لقائمة الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة منذ انتقاله إليهم مما جعل العملاق الكتالوني يفكر في بيعه من أجل الحصول على المبلغ الذي دُفع فيه.

أشارت مصادر صحيفة جارديان أن السبيرز بقيادة بوتشينيو يضعوا اللاعب ضمن حساباتهم في المستقبل في حال أصر الدانماركي إريكسن على الرحيل من الفريق وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه في ظل سعيهم للتعاقد مع لاعب وسط في هذا الميركاتو.