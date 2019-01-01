لن يمانع برشلونة ببيع مدافعه الفرنسي "أومتيتي" هذا الصيف، وذلك من أجل تمويل بعض الصفقات التي يرغب الفريق بالتعاقد معها وأبرزها البرازيلي نيمار.

أشارت مصادر "لي 10 سبورت" الفرنسية أن العملاق الكتالوني يريد تمويل صفقة نجم باريس سان جيرمان ويرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو على الأقل نظير بيعه.