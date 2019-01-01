ازداد الصراع على ضم الفرنسي "أومتيتي" مدافع برشلونة بعد أن تسربت الأنباء بأن العملاق الكتالوني لا يمانع ببيع اللاعب هذا الصيف من أجل تمويل بعض الصفقات التي يسعى لحسمها في أقرب وقت ممكن.

طبقاً لصحيفة "سبورت" فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يخوضان معركة من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يقيمه برشلونة بحوالي 60 مليون يورو.