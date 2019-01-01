هل يوافق برشلونة؟

يبدو أن إتجاه الأندية الصينية نحو التعاقد مع اللاعبين البرازيليين تحديداً دون أي جنسية آخرى لن يتوقف أبداً، وأبرز اللاعبين الذي أبدوا اهتمامهم به هو مالكوم.

حيث أفادت مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول أن الفريق الكتالوني تلقى عرضاً رسمياً من نادي جوانزو مرة آخرى بقيمة 50 مليون يورو.

يُذكر أن مالكوم لا يشارك كثيراً منذ مجيئه ومع منح ديمبيلي للثقة واقترابه من البقاء، يبدو أن التضحية بالبرازيلي قريبة.