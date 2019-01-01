أتلتيكو يرفض التفاوض مع برشلونة

أعلن أتلتيكو مدريد عن تمسكه بموقفه ضد جريزمان، بعد تصريحات باروتوميو الأخيرة والتي رأى فيها الروخيبلانكوس قلة احترام من اللاعب للنادي والجماهير.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن الأتليتي متمسك بموقفه بعدم التفاوض مع برشلونة مما سيتعين على برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة وليس على أقساط.