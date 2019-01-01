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أخبار انتقالات الهلال | الإدارة تُفاضل بين لاودروب وجينيسيو لقيادة الفريق

تعرف على أخبار انتقالات الهلال اليوم 22 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وكيف بدأ فهد بن نافل ولايته؟

محدث
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الهلال متمسك بالتعاقد مع إيدنيلسون

2019-06-21T23:22:32Z

البرازيلي خيار هلالي في الميركاتو الصيفي

رفع الهلال من عرضه لكسب خدمات البرازيلي إيدنيلسون المحترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي، ورغم رفض النادي البرازيلي لعرض الهلال الأول، فإن رغبة الهلاليين في التوقيع مع اللاعب تبدو أكبر

جيسوس يخطف كاريلو من الهلال

2019-06-21T23:20:15Z

مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلو

كشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.

الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو

2019-06-21T23:16:29Z

الزعيم يبحث عن مدير فني

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.

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الهلال يجدد عقد الثلاثي السعودي

2019-06-21T15:53:48Z

أفادت بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد فتحت ملفات بعض اللاعبين مرة آخرى قبل الإنطلاق للموسم الجديد، وقد أشارت بأن الإدارة تحاول إنهاء كافة الملفات العالقة منذ فترة وفي مقدمتها ملف اللاعبين، وقد قررت اللجنة الفنية بالنادي الاستغناء عن خدمات كلً من أحمد الشراحيلي وحسن كادش.
بينما وافقت اللجنة الفنية على تجديد عقود كلً من سالم الدوسري، محمد الجحفلي ومتعب المفرج، كما تعمل الإدارة على تجديد تعاقدها مع نجم الأمارات عمر عبد الرحمن "عموري" حتى الآن.

ثلاثي الهلال يقترب من الفيحاء

2019-06-20T23:57:20Z

يقتربون من الرحيل

أوضحت إدارة ناي الهلال، عن رغبة نادي الفيحاء لضم كُل ثلاث لاعبين ، لفريقه .

وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بتويتر ، قائلاً ، ” الثلاثي “أحمد شراحيلي ، حسن كادش ، أحمد أشرف” يدخلون ضمن خيارات نادي الفيحاء ” .

أشرف بنشرقي خارج أسوار الهلال

2019-06-20T23:56:02Z

المغربي يخرج من حسابات الإدارة

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى فك التعاقد مع لاعب الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وقالت تقارير إن الهلال يعمل على التخلص من اللاعب المغربي بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.

ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.

مدرب ليون الفرنسي يقترب من الهلال

2019-06-20T23:55:30Z

إدارة الزعيم تبحث عن مدير فني

أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.