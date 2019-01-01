حيلة جديدة من النصر للتعاقد مع مباي دياني
لاعب جلطة سراي
قالت تقارير صحفية تركية إلى أن مسئولي النصر وافقوا على دفع راتب سنوي للاعب السنغالي يقدر بحوالي 5 ملايين يورو، وهو ما كان يطالب به حيث أعلن في وقت سابق، أنه لن يوقع لأي فريق جديد في الصيف الحالي إلا إذا حصل على هذا المبلغ.
وسيساهم هذا العرض في ضغط اللاعب على إدارة ناديه جلطة سراي التركي للتعاقد مع اللاعب من قبل إدارة النصر بقيمة 10 ملايين يورو بدلاً من 15 مليون يورو.
إبراهيم غالب يرحل إلى الفيصلي
لاعب العالمي
وقع الفيصلي برئاسة فهد المدلج يوم الأربعاء مع الدولي السابق، إبراهيم غالب، لمدة موسم واحد قادما من صفوف فريق النصر.
وبدأ غالب مسيرته في الفئات السنية للنصر في عام 2006 واستمر فيها حتى 2008، ليتم تصعيده للفريق الأول في العام نفسه ويلعب 11 عاما مع أصفر العاصمة، حقق خلالها 3 بطولات دوري محترفين وكأس ولي العهد في عام 2014.
محمد فوزير على أعتاب الدوري التركي
اللاعب المغربي
اقترب المغربي محمد فوزير من الانتقال للدوري التركي، إذ أكدت مصادر خاصة لـ "جول" أن اللاعب ينتظر تحديد موقفه النهائي من أجل خوض تجربة جديد، خاصة بعد نهاية فترة اعارته لنادي أحد السعوي.
أحمد موسى يمتلك عرضين إنجليزي وصيني
الدولي النيجيري
لاعب نادي النصر الدولي النيجيري أحمد موسى يمتلك حاليًا عرضين تلقهما وكيل أعماله من ناديي ولفرهامبتون الإنجليزي وشنغهاي الصيني.
ولم يُقدم موسى ما يشفع له البقاء رفقة صفوف العالمي خلال الموسم المقبل، حيث ظهر بمستوى مخيب ومحبط للجماهير.
كريستيان راموس يكشف عن مستقبله مع الفريق
المحترف البيروفي
قال كريستيان راموس لاعب النصر لفي تصريحات صحفية : مستقبلي الآن هو أن أعود إلى نادي النصر، ولكني اتوقع أنه في هذه الأيام سأعرف بشكل أفضل أين سيكون مصيري.
خالد الغامدي يقترب من الفيصلي
اقترب الفيصلي من التعاقد مع خالد الغامدي مدافع نادي النصر سابقا، بعقد يمتد ثلاثة أعوام، وأكدت مصادر دنيا الرياضة أن المفاوضات بين وكيل أعماله والنادي الفيصلي متقدمة بشكل كبير قد تحسم خلال الأيام القلية المقبلة.
الاتحاد يُعطل صفقة النصر
قالت تقارير أن مفاوضات النصر مع إدارة جلطة سراي قد تتوقف لرغبة غلطة سراي في تسديد قيمة الصفقة بالكامل بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب جاري رودريجز.
النصر يرفض العروض المُقدمه لـ"جوليانو"
عروض برازيلية
رفض نادي النصر عدة عُروض من أندية برازيلية لشراء البرازيلي جوليانو لأهمية في خارطة النصر بالموسم المُقبل، كما رفض اللاعب العودة إلى دوري بلاده خلال الفترة المقبلة مؤكدًا رغبته البقاء رفقة العالمي أو الاحتراف في أوروبا.
النصر يعرض ضم مباي دياني مقابل أحمد موسى
اللاعب السنغالي
التركية أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل اقناع مسؤولي جلطة سراي بالتعاقد مع مباي دياني.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي جلطة سراي ترغب في الحصول على 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.
ولم يُقدم أحمد موسى ما يشفع له للبقاء في صفوف نادي النصر على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدم بها إلى العالمي.
محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة
مهاجي العالمي قريب من الرحيلقال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب
حمد الله يتراجع عن قرار الرحيل بعد تدخل أعضاء الشرف
هل يضحي حمد الله بحلم اللعب في دوري أبطال أوروبا من أجل البقاء في النصر؟
توصل مجموعة من أعضاء شرف نادي النصر لاتفاق مع عبد الرزاق حمد الله يقضى باستمراره الموسم القادم مع العالمي، والتراجع عن قراره بالرحيل إلى أوروبا في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد أجرى الأعضاء الشرفيون للعالمي اتصالاتهم مع النجم المغربي وأقنعوه بالعدول عن فكرة الرحيل، وجاء ذلك بعد تأكيد أحد الإعلاميين المغاربة بأن صاحب الـ28 عاماً سينتقل في الميركاتو الحالي للعب في أحد الأندية الإيطالية المشاركة في ذات الأذنين.
النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني
هل يكون هداف الدوري التركي بديلاً لحمد الله في العالمي؟
أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.
النصر يفكر في التعاقد مع حارس الزمالك
مدافع ليبي ضمن خيارات النصر
تقارير مغربية تربط اللاعب بالدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي النصر للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، دعم هذا المركز بشكل عاجل.
وجاءت مفاوضات النصر مع الورفلي، وفقًا من التقارير، من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.
راموس مطلوب في الدوري البيروفي
قلب دفاع العالمي
كشفت صحيفة "depor"، أن نادي أليانزا ليما البيروفي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي النصر كريستيان راموس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وانتقل راموس، البالغ من العمر 30 سنة، إلى نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي.
وكيل اللاعب أكد في تصريحات صحفية أن راموس مازال لاعبًا في فوف النصر ويجب على الإدارة التخلي عنه للتوقيع إلى أي نادي جديد
فابيو كونتراو مطلوب في النصر
لاعب ريال مدريد السابق
كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
المفاجأة كانت في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.
تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.