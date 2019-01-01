على ما يبدو أن محترف النصر في طريق العودة لبلاده

كشفت تقارير برازيلية إلى أن هناك 3 أندية كبيرة في الدوري البرزيلي تسعى لضم جوليانو محترف النصر في سوق انتقالات الصيف الحالي، منها الثنائي جريميو وكورينثيانز.

انضم صاحب الـ29 عاماً للعالمي الصيف الماضي قادماً من فنربخشه التركي مقابل 10.5 مليون يورو، وقدم خلال الموسم المنقضي مستوى رائع يعكس الرقم الذي حصل عليه فريقه السابق للتخلي عنه في ميركاتو الصيف الماضي.