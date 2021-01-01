محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2021

الهلال يقترب من الوصول لاتفاق مع تيكسيرا

أوضح الإعلامي فلاح القحطاني، أن إدارة الهلال في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي أليكس تيكسيرا، ويتبقى فقط الاتفاق على الشرط الجزائي بين الطرفين.

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ومن المنتظر أن يكون تيكسيرا بديلًا لعمر خربين، أو جيوفاني جوفينكو الذي قد يرحل عن الفريق في الانتقالات الشتوية.