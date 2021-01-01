محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2021

الترجي يرد على الأهلي بشأن عبد القادر بدران
صدمة للأهلي بعد رد الترجي
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي الترجي رفض التخلي عن مدافعه عبد القادر بدران، للاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويريد الجهاز الفني للاهلي، التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم الجانب الدفاعي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ودخلت في مفاوضات مع الزمالك المصري لضم محمود الونش، والترجي لضم عبد القادر بدران لمزيد من التفاصيل من هنا
الهلال يتفق مع تيكسيرا ليكون بديلًا لجوفينكو
الهلال يقترب من الوصول لاتفاق مع تيكسيرا
أوضح الإعلامي فلاح القحطاني، أن إدارة الهلال في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي أليكس تيكسيرا، ويتبقى فقط الاتفاق على الشرط الجزائي بين الطرفين.
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ومن المنتظر أن يكون تيكسيرا بديلًا لعمر خربين، أو جيوفاني جوفينكو الذي قد يرحل عن الفريق في الانتقالات الشتوية.
الأهلي ينتظر رد الزمالك بشأن الونش
الشباب يدخل في مفاوضات للتعاقد مع لاعب ليستر سيتي
كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي الشباب، في مفاوضات مع ليستر سيتي للتعاقد مع إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إدارة الشباب تريد التعاقد مع اللاعب الجزائري خلال يناير الجاري، خاصة أن اللاعب خرج من حسابات فريقه ولم يشارك هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة.