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أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وميندي على أعتاب تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Sami Khedira Juventus 2018-19
Getty Images

مدرب وولفرهامبتون يرفض التعليق على صفقة سيميدو

2020-09-22T08:30:53Z

المدير الفني للولفز يرفض الحديث عن أي صفقة محتملة

شدد مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو على الحاجة لمزيد من التعاقدات بعد الخسارة أمام مان سيتي، لكنه رفض التعليق على أن النادي قريب من ضم الظهير برشلونة نيلسون سيميدو.

في حديثه إلى سكاي سبورتس بعد الهزيمة 3-1 ، أوضح نونو رغبته في تعزيز الفريق لكنه لم يعلق على أي تعاقدات فردية.

وقال نونو "من المهم أن نوازن وتقويم الفريق".

"لقد رأينا اليوم أن لدينا مشكلة، ونحن بحاجة إلى حلول".

"فيما يتعلق باللاعبين الذين لم نتعاقد معهم بعد، أنا آسف ولكن لا يمكنني قول الكثير حتى تتضح الأمور تمامًا".
2020-03-13 Nuno Espirito Santo Wolverhampton Wanderers Wolvs
Getty Images

مانشستر يونايتد يخرج من السباق على ضم مهاجم إيفرتون

2020-09-22T08:27:26Z

تخلى الشياطين الحمر عن مطاردتهم بعد المبلغ الكبير المطلوب للاعب

اضطر مانشستر يونايتد للتخلي عن سعيه وراء دومينيك كالفيرت لوين حيث طلب إيفرتون مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني (87 مليون يورو / 106 مليون دولار) للمهاجم حتى قبل أول ثلاثية له في مسيرته أمام وست بروميتش في نهاية الأسبوع.

يبحث الشياطين الحمر عن مهاجم آخر ليحل مكان أنتوني مارسيال، لكنهم أبعدوا انتباههم عن كالفرت لوين عندما أبلغهم التوفيز برسوم الانتقال التي يريدونها، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

تشيلسي يقترب من ضم ميندي رسميًا

2020-09-22T08:25:25Z

تشيلسي يقترب من ضم حارس رين رسميًا

يقترب تشيلسي من تأكيد التعاقد مع حارس مرمى رين إدوارد ميندي مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 36 مليون دولار) ، وفقًا لتقرير آر إم سي سبورت.

سيخضع ميندي لفحصه الطبي يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يوقع عقدًا مدته خمس سنوات هذا الأسبوع حيث يتطلع البلوز إلى سد ثغرة كيبا المتعثرة.

Edouard Mendy Rennes/Chelsea
Getty/Goal

داني ألفيس يريد العودة إلى أوروبا

2020-09-22T08:23:59Z

نجم برشلونة السابق واللاعب صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات داني ألفيس يريد الرحيل عن ساو باولو، حيث يسعى المدافع لمغادرة النادي بعد 13 شهرًا فقط من عودته إلى موطنه الأصلي البرازيل.

باريس سان جيرمان يفكر في ضم نجم اليوفي

2020-09-22T08:21:56Z

باريس يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس سامي خضيرة

باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المخضرم سامي خضيرة من يوفنتوس في محاولة لتعزيز خط الوسط.

ذكرت قناة سكاي الألمانية، أن أبطال الدوري الفرنسي يهتمون باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي تم استبعاده من خطط مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو.

SAMI KHEDIRA
Getty Images

يوفنتوس يغير وجهته من سواريز إلى مهاجم ريال مدريد السابق

2020-09-22T08:20:35Z

استقبل يوفنتوس ألفارو موراتا في تورين، قبل عودة المهاجم المتوقعة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

من الممكن أن نرى قريبًا موراتا يلعب بجانب كريستيانو رونالدو مرةً أخرى.

ليدز يراقب جناح مانشستر يونايتد

2020-09-22T08:16:13Z

يراقب ليدز حالة الانتقالات في مانشستر يونايتد ويمكنه التفكير في لاعب الجناح الويلزي دانييل جيمس.

وفقًا لصحيفة ديلي ستار، يمكن أن ينقض ليدز يونايتد على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، إذا وقع الشياطين الحمر مع جادون سانشو مما يترك فرص جيمس للمشاركة مع الفريق محدودة.

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على نجم كريستال بالاس

2020-09-22T08:15:18Z

انضم مانشستر يونايتد إلى توتنهام في السباق للتعاقد مع مهاجم كريستال بالاس ألكسندر سورلوث، حسبما ذكرت صحيفة أسيست أناليز التركية.

عانى سورلوث في بالاس خلال موسم 2018-2019 ، وسجل مرة واحدة في 20 مباراة ، قبل أن ينتقل إلى طرابزون التركي على سبيل الإعارة وهز الشباك 33 مرة في الموسم الماضي.

بايرن هو الأقرب لضم نجم أياكس

2020-09-22T08:14:15Z

بايرن ميونخ في وضع جيد لإنهاء صفقة توقيع نجم أياكس سيرجينو ديست قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا لما ذكرته AD.

قدم بطل ألمانيا عرضًا مبدئيًا في حدود 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير البالغ من العمر 19 عامًا، والذي رفض تمديد عقده مع العملاق الهولندي.

تم ربط برشلونة أيضًا بديست في الأشهر الأخيرة، لكن بايرن الآن في وضع يسمح له بالفوز بالسباق لضم اللاعب.

كافاني يقترب من الدوري الإسباني

2020-09-22T08:09:09Z

يريد أتلتيكو مدريد ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني بعد إبرام صفقة مع لويس سواريز، بحسب صحيفة ليكيب.

ومن المقرر أن يلتقي العملاق الإسباني مع ممثلي كافاني بشأن صفقة انتقال مجانية محتملة، بينما من المتوقع أن يكمل سواريز انتقاله إلى واندا متروبوليتانو من برشلونة في الأيام المقبلة.

يلعب الرجلان معًا على المستوى الدولي لأوروجواي، ويمكن لم شملهما مرة أخرى في أتلتيكو بقيادة دييجو سيميوني قبل إنتهاء فترة الانتقالات.

Edinson Cavani - PSG Bordeaux 23022020
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