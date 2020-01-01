أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وميندي على أعتاب تشيلسي

مدرب وولفرهامبتون يرفض التعليق على صفقة سيميدو
المدير الفني للولفز يرفض الحديث عن أي صفقة محتملة
شدد مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو على الحاجة لمزيد من التعاقدات بعد الخسارة أمام مان سيتي، لكنه رفض التعليق على أن النادي قريب من ضم الظهير برشلونة نيلسون سيميدو.
في حديثه إلى سكاي سبورتس بعد الهزيمة 3-1 ، أوضح نونو رغبته في تعزيز الفريق لكنه لم يعلق على أي تعاقدات فردية.
وقال نونو "من المهم أن نوازن وتقويم الفريق".
"لقد رأينا اليوم أن لدينا مشكلة، ونحن بحاجة إلى حلول"."فيما يتعلق باللاعبين الذين لم نتعاقد معهم بعد، أنا آسف ولكن لا يمكنني قول الكثير حتى تتضح الأمور تمامًا".
مانشستر يونايتد يخرج من السباق على ضم مهاجم إيفرتون
تخلى الشياطين الحمر عن مطاردتهم بعد المبلغ الكبير المطلوب للاعب
اضطر مانشستر يونايتد للتخلي عن سعيه وراء دومينيك كالفيرت لوين حيث طلب إيفرتون مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني (87 مليون يورو / 106 مليون دولار) للمهاجم حتى قبل أول ثلاثية له في مسيرته أمام وست بروميتش في نهاية الأسبوع.
يبحث الشياطين الحمر عن مهاجم آخر ليحل مكان أنتوني مارسيال، لكنهم أبعدوا انتباههم عن كالفرت لوين عندما أبلغهم التوفيز برسوم الانتقال التي يريدونها، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
تشيلسي يقترب من ضم ميندي رسميًا
تشيلسي يقترب من ضم حارس رين رسميًا
يقترب تشيلسي من تأكيد التعاقد مع حارس مرمى رين إدوارد ميندي مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 36 مليون دولار) ، وفقًا لتقرير آر إم سي سبورت.
سيخضع ميندي لفحصه الطبي يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يوقع عقدًا مدته خمس سنوات هذا الأسبوع حيث يتطلع البلوز إلى سد ثغرة كيبا المتعثرة.
داني ألفيس يريد العودة إلى أوروبا
نجم برشلونة السابق واللاعب صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات داني ألفيس يريد الرحيل عن ساو باولو، حيث يسعى المدافع لمغادرة النادي بعد 13 شهرًا فقط من عودته إلى موطنه الأصلي البرازيل.
باريس سان جيرمان يفكر في ضم نجم اليوفي
باريس يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس سامي خضيرة
باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المخضرم سامي خضيرة من يوفنتوس في محاولة لتعزيز خط الوسط.
ذكرت قناة سكاي الألمانية، أن أبطال الدوري الفرنسي يهتمون باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي تم استبعاده من خطط مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو.
يوفنتوس يغير وجهته من سواريز إلى مهاجم ريال مدريد السابق
استقبل يوفنتوس ألفارو موراتا في تورين، قبل عودة المهاجم المتوقعة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
من الممكن أن نرى قريبًا موراتا يلعب بجانب كريستيانو رونالدو مرةً أخرى.
ليدز يراقب جناح مانشستر يونايتد
يراقب ليدز حالة الانتقالات في مانشستر يونايتد ويمكنه التفكير في لاعب الجناح الويلزي دانييل جيمس.وفقًا لصحيفة ديلي ستار، يمكن أن ينقض ليدز يونايتد على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، إذا وقع الشياطين الحمر مع جادون سانشو مما يترك فرص جيمس للمشاركة مع الفريق محدودة.
مانشستر يونايتد ينضم للسباق على نجم كريستال بالاس
انضم مانشستر يونايتد إلى توتنهام في السباق للتعاقد مع مهاجم كريستال بالاس ألكسندر سورلوث، حسبما ذكرت صحيفة أسيست أناليز التركية.
عانى سورلوث في بالاس خلال موسم 2018-2019 ، وسجل مرة واحدة في 20 مباراة ، قبل أن ينتقل إلى طرابزون التركي على سبيل الإعارة وهز الشباك 33 مرة في الموسم الماضي.
بايرن هو الأقرب لضم نجم أياكس
بايرن ميونخ في وضع جيد لإنهاء صفقة توقيع نجم أياكس سيرجينو ديست قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا لما ذكرته AD.
قدم بطل ألمانيا عرضًا مبدئيًا في حدود 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير البالغ من العمر 19 عامًا، والذي رفض تمديد عقده مع العملاق الهولندي.
تم ربط برشلونة أيضًا بديست في الأشهر الأخيرة، لكن بايرن الآن في وضع يسمح له بالفوز بالسباق لضم اللاعب.
كافاني يقترب من الدوري الإسباني
يريد أتلتيكو مدريد ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني بعد إبرام صفقة مع لويس سواريز، بحسب صحيفة ليكيب.
ومن المقرر أن يلتقي العملاق الإسباني مع ممثلي كافاني بشأن صفقة انتقال مجانية محتملة، بينما من المتوقع أن يكمل سواريز انتقاله إلى واندا متروبوليتانو من برشلونة في الأيام المقبلة.
يلعب الرجلان معًا على المستوى الدولي لأوروجواي، ويمكن لم شملهما مرة أخرى في أتلتيكو بقيادة دييجو سيميوني قبل إنتهاء فترة الانتقالات.