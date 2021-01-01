أخبار الانتقالات - ويليان يريد العودة وبرشلونة يجد ضالته

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب أوين وينديل من صفوف إي زي ألكمار الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يرى اللاعب كخليفة لجوردي ألبا في صفوفه بالسنوات المقبلة.