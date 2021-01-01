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أخبار الانتقالات - ويليان يريد العودة وبرشلونة يجد ضالته

أخبار الانتقالات اليوم 26 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Willian Arsenal 2020-21
Getty

ويليان يريد العودة لتشيلسي

2021-05-26T08:28:16Z

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن البرازيلي ويليان لاعب آرسنال الحالي يريد العودة لفريقه السابق تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب تلقى عروضًا من الدوري الأمريكي للرحيل في الصيف الجاري.

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(C)Getty images

ظهير ألكمار على رادار برشلونة

2021-05-26T08:27:40Z

أكدت  تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب أوين وينديل من صفوف إي زي ألكمار الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يرى اللاعب كخليفة لجوردي ألبا في صفوفه بالسنوات المقبلة.

Owen Wijndal AZ 11102019
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ثلاثي الدوري الإيطالي يريد إيكاردي

2021-05-26T08:27:07Z

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى عدة أندية إيطالية في ضم اللاعب ماورو إيكاردي لصفوفهم من باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن روما وميلان ويوفنتوس هم أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب.

Mauro Icardi PSG finale Coupe de France
Getty Images

كونتي خارج إنتر في الموسم الجديد

2021-05-26T08:26:40Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد لا يستكمل عقده في صفوف النيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني المتوج بالدوري الإيطالي لديه مشاكل عديدة مع الإدارة.

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(C)Getty Images

مانشستر يونايتد يريد نجم أتلتيكو مدريد!

2021-05-26T08:25:31Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة فريق مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب كيران تريبير نجم فريق أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن النادي تابع اللاعب جيدًا في الفترة الماضية يريد الاستفادة من خدماته.

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Getty

تير شتيجن يفضل البقاء في برشلونة

2021-05-26T08:24:59Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن نجم فريق برشلونة يفضل البقاء مع ناديه الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن شتيجن لا يفكر في الرحيل كما تناقلت الأخبار مؤخرًا.

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Marc-Andre ter Stegen 2020/21
Getty Images

صراع بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على نجم لايبزيج

2021-05-26T08:24:26Z

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي نوردي موكيلي، نجم فريق لايبزيج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن فريق باريس سان جيرمان هو الآخر يريد ضم اللاعب لصفوفه.

Nordi Mukiele David Alaba RB Leipzig Bayern München 05122020
Getty