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أخبار الانتقالات | وجهة راموس وعرض لا يُرفض من تشيلسي لحكيمي

أخبار الانتقالات اليوم 16 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
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Achraf Hakimi Inter 2020-21
Getty Images

نايسميث يُعلن اعتزاله

2021-06-17T07:23:24Z

أعلن نادي هارتس أن قائده ونجمه ستيفن نايسميث قرر الاعتزال.

الدولي الإسكتلندي يملك مشواراً حافلاً بالملاعب البريطانية، أبرز محطاته مع إيفرتون، وسيتولى منصباً إدارياً في ناديه الحالي.

آرسنال يستهدف كورونا

2021-06-17T07:22:23Z

أوضحت "ديلي ميل" أن آرسنال هو آخر المهتمين بخدمات الجناح المكسيكي جيسوس كورونا.

اللاعب أفادت تقارير مؤخراً أن أتلتيكو مدريد استبعد ضمه بعد التقارير التي ربطت الطرفين.

تشيلسي يستهدف بيلينجهام

2021-06-17T07:20:56Z

بحسب مصادر "جول"، وضع تشيلسي نصب عينيه التعاقد مع لاعب إنجلترا الشاب وبوروسيا دورتموند جود بيلينجهام.

اللاعب أصبح من يشارك في أمم أوروبا بعد أن لعب في لقاء كرواتيا الأسبوع الجاري.

آرسنال يبحث تمديد عقد النني

2021-06-17T07:19:32Z

بحسب "فوتبول لندن"، قرر آرسنال فتح المحادثات مع لاعبه المصري محمد النني من أجل مد عقده.

اللاعب متواجد مع الفريق منذ 2016 وأصبح يشارك باستمرارية في تشكيل ميكيل أرتيتا.

مانشستر يريد سانشو ولكن

2021-06-17T07:17:08Z

تحدثت "بيلد" عن آخر تطورات صفقة جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

الجريدة الألمانية قالت إن بوروسيا دورتموند متمسك بطلباته المالية وهي 90 مليون يورو، ولكن مانشستر يريد تخفيضاً لإتمام الصفقة.

ليفربول يحدد بديل فاينالدوم

2021-06-17T07:15:56Z

قالت "ليفربول إيكو" إن ليفربول قد يضم كريستوف باومجارتنر لتعزيز خط الوسط بعد رحيل جورجينيو فاينالدوم.

اللاعب النمساوي متواجد مع هوفنهايم ويلعب بالوقت الراهن مع منتخب بلاده في أمم أوروبا.

أين يلعب راموس؟

2021-06-17T07:14:45Z

بعد الإعلان عن رحيله رسمياً عن ريال مدريد، فُتح باب الحديث عن مستقبل سيرخيو راموس ووجهته المقبلة.

فابريزيو رومانو أكد أن اللاعب لن يعود إلى إشبيلية من جديد، بينما ربطته تقارير إسبانية بالانتقال إلى مانشستر سيتي أو يونايتد.

تشيلسي يرفع عرضه لضم حكيمي

2021-06-17T07:13:36Z

أوضحت "لا ريبوبليكا" أن تشيلسي تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو ولاعبه ماركوس ألونسو من أجل الحصول على أشرف حكيمي.

إنتر يطلب 80 مليون يورو لبيع النجم المغربي، وقال التقرير إن باريس سان جيرمان رفع عرضه أيضاً إلى 65 مليوناً ولكن النيراتزوري يريد المبلغ كاملاً.