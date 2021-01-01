أخبار الانتقالات: هالاند يريد ريال مدريد

نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، سيرفض عرض فريقه لتمديد عقده.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الإيفواري مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم المقبل، ويبدو المدافع صاحب الـ 26 عامًا، غير سعيدًا داخل صفوف يونايتد بسبب قلة مشاركاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته مع الفريق في آخر المباريات، أمام ميلان يوم الخميس الماضي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ويريد الحصول على مزيد من الدقائق.