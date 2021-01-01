أخبار الانتقالات: نيمار يعرض نفسه على برشلونة وأوديجارد يغادر ريال مدريد

تيليس يقرر مغادرة مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن ألكسندر تيليس يعتزم مغادرة مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
ورغم أن البرتغالي وصل في يناير الماضي، إلا أن عدم مشاركته بصورة أساسية وتفضيل سولشاير للوك شاو يجعله يفكر جديًا في المغادرة للمشاركة باستمرار بدلًا من البقاء على مقاعد البدلاء.
ريال مدريد يحاول تجديد عقد ناتشو
أفادت صحيفة "ماركا" بأن ريال مدريد سيحاول تجديد عقد ناتشو فيرنانديز بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.
صاحب الـ31 عامًا قدّم ما يشفع له للاستمرار طويلًا في سانتياجو برنابيو بالأخص هذا الموسم عندما تألق سواءً كقلب دفاع أو في مركز الظهير الأيمن.
أوديجارد سيغادر ريال مدريد نهائيًا الصيف المقبل
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مارتن أوديجارد قد اتخذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد بصورة نهائية بمجرد نهاية إعارته مع آرسنال هذا الموسم.
ويبرز الدوري الإنجليزي الممتاز كالوجهة الأبرز للدولي النرويجي بعد تألقه مع آرسنال، وسط اهتمام ليفربول وتشيلسي.
كين يتصدر خطة برشلونة البديلة لهالاند
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند.
وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.
نيمار يجمد مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان ويتصل ببرشلونة!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تجميد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمفاوضات تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "Ara" والتي أكدت أن اللاعب قرر في الوقت الحالي النظر في الخيارات الأخرى المتاحة بالنسبة له.
وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي قام بالتواصل مع برشلونة، وعرض نفسه على النادي الكتالوني من جديد بعد حوالي عام ونصف من فشل عودته للفريق.
يوفنتوس ومانشستر يونايتد يتواصلان مع وكيل ديمبيلي وبرشلونة يصر على التجديد
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تواصل فريق مانشستر يونايتد مع وكيل عثمان ديمبيلي نجم برشلونة من أجل معرفة رأيه في الانضمام لصفوف الشياطين الحمر.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن التواصل جاء في إطار رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لم يكن الفريق الوحيد الذي يريد الحصول على خدمات اللاعب، حيث تواصل مع وكيله أيضًا يوفنتوس الإيطالي.
برشلونة يضع خليفة دي ليخت في أياكس نصب عينيه
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز نجم أياكس الهولندي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن اهتمامات برشلونة منذ فترة وتمت متابعته عن كثب
سولشاير: مفهوم "الولاء" يمنعني من قبول أجويرو في مانشستر يونايتد!
شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على استحالة ضم ناديه لسيرخيو أجويرو، معتبرًا أن لاعبي مانشستر سيتي لا يرتدون أبدًا قميص الشياطين الحمر أو العكس.
المدرب النرويجي قال “عندما ألعب لمانشستر يونايتد، إذا ما حاول غريم تقليدي التعاقد معي ورحلت له بالفعل، أين هنا مفهوم الولاء؟”.
كما أضاف “الولاء هي قيمة مهمة للغاية بالنسبة لي، لا أظن أن لاعبًا لعب لمدة عشر سنوات مع نادٍ يريد أن يذهب إلى غريمهم المحلي بعد كل ذلك”.