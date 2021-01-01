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أخبار الانتقالات: ميلان يريد خطف صفقة اليونايتد ولويز مستمر مع آرسنال!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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David Luiz Arsenal 2019-20
Getty Images

آرسنال في الطريق للتجديد مع دافيد لويز

2021-02-15T02:37:18Z

لاعب كبير أثار إعجاب أرتيتا

من المقرر أن يحصل دافيد لويز على تمديد جديد في آرسنال من أجل المساعدة في الصلابة الدفاعية، بحسب صحيفة إندبندنت.

البرازيلي حاليًا في صفقة تنتهي في نهاية الموسم، حيث يقدم الجانرز عادةً صفقات قصيرة الأجل فقط للاعبين الكبار الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

لكن آداء لويز أثار إعجاب المدير الفني، الذي سيتطلع إلى استمراره في موسم 2021-22 على استاد الإمارات.

لاعب إنتر على أعتاب بازل

2021-02-15T02:36:49Z

أفاد دي مارزيو أن لاعب إنتر الشاب داريان ماليز قريب من الانتقال إلى بازل.

يغلق سوق الانتقالات الشتوية في سويسرا يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكمل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الصفقة بعد أن ظهر مرة واحدة فقط على سبيل الإعارة مع جنوة.

ميلان يحاول خطف صفقة مانشستر يونايتد!

2021-02-15T02:35:04Z

يراقب النادي الإيطالي هدف الشياطين الحمر

يبحث ميلان عن خيارات لتعويض أليسيو رومانيولي في الدفاع.

وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، فإنهم ينظرون بشكل أساسي إلى نادي لانس، حيث لفت انتباههم لويك بادي وفاكوندو ميدينا.

تم ربط ميدينا مع مانشستر يونايتد في يناير ويعتقد أنهم سيجددون اهتمامهم في الصيف.

Facundo Medina Nathanael Mbuku Lens Reims Ligue 1 08112020
Getty Images

ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!

2021-02-15T02:31:45Z

كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.

Dembele
Getty

سباق إيطالي بين يوفنتوس وروما لضم ميليك

2021-02-15T02:31:00Z

وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، يتم تتبع أركاديوش ميليك عن كثب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

يوفنتوس وروما هم الأقرب لضم اللاعب المُتألق في مارسيليا، على سبيل الإعارة في الدوري الفرنسي.

Arkadiusz Milik But Lens-OM
Getty Images

ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!

2021-02-15T02:30:42Z

يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.

يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.

ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.

قائمة اهتمامات بايرن ميونخ.. كامافينجا أبرزهم!

2021-02-15T02:30:18Z

لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي!

2021-02-14T01:28:21Z

سيبقى المدرب السابق في قائمة رواتب البلوز حتى يوليو

يواصل فرانك لامبارد تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من تشيلسي على الرغم من إعفائه من مهامه، بحسب صحيفة ذا صن.

يحق للمدير السابق الحصول على أجره حتى شهر يوليو، إلا إذا اختار تولي قيادة فريق آخر قبل ذلك التاريخ.

"مانشستر سيتي هو المكان المثالي لميسي"!

2021-02-14T01:27:38Z

حث بابلو زاباليتا زميله الدولي السابق ليونيل ميسي على التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

و قال زاباليتا لصحيفة ذا ميرور "إذا قرر ليونيل ميسي ترك برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء سيثير اهتمامه، لأن كل لاعب أعرفه يسألني دائمًا عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يوفر كل الظروف المثالية له".

عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس

2021-02-14T01:27:02Z

نجح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تهدئة الأجواء المتوترة مع سيرخيو راموس بشأن مستقبل القائد المخضرم، حسب شبكة ABC.

سينتهي عقد راموس في يونيو، ويقال إنه يفكر في مغادرة البرنابيو لأن المحادثات بشأن التمديد لم تحقق تقدمًا يذكر.

لكن على ما يبدو أن بيريز قد تعلم الدرس بعد تفريطه في الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.