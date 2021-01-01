أخبار الانتقالات | تشيلسي يجدد عقد توخيل وموقف ريال مدريد من ريتشارليسون

أوضحت "لاجازيتا" أن أليكسيس سانشيز يرحب بالبقاء في إنتر والتفاوض على تخفيض راتبه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل، "سبورت" قالت إن في حالة عدم إتمام المفاوضات بين الطرفين، إشبيلية قد يتحرك لضم النجم التشيلي لصفوفه.