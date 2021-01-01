أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

برشلونة يسعى لحل وسط يعيد بيانيتش إلى إيطاليا
براهيم دياز في ميلان
ساعات قليلة وسيعلن ميلان بصورة رسمية عن الحصول على توقيع براهيم دياز على سبيل الإعارة لمدة عام آخر من ريال مدريد.
ومن المتوقع أن يتواجد بند أحقية شراء في عقد اللاعب الإسباني مع الروسونيري.
فاران يقترب من مانشستر يونايتد
اتفقت الصحف الإنجليزية على أن رافاييل فاران بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.
الاتفاق بين المانيو وريال مدريد بات وشيكًا، ويتوقع أن تكون كلفة صفقته هو وكيفن تريبيير في حدود 94 مليون جنيه استرليني.
جيرو يصل إلى ميلان
وصل أوليفيه جيرو إلى مدينة ميلانو استعدادًا لإعلان انتقاله بصورة رسمية إلى ميلان قادمًا من تشيلسي بعقد ممتد حتى صيف 2023.
🩺 Iniziate le visite mediche con il @acmilan 🔴⚫ per Olivier #Giroud @_OlivierGiroud_ 🇫🇷 @milannewsit #Milan pic.twitter.com/P5PI3ffe17— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 16, 2021
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون يورو فقط.
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برشلونة يفكر في التعاقد مع أوسيينا
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حارس مرمى نابولي دافيد أوسيينا قد دخل على لائحة برشلونة لدعم مركز حراسة المرمى هذا الصيف.
ومن المتوقع رحيل نيتو عن البرسا، ليصبح لزامًا تعويضه بحارس آخر يكون بديلًا بصورة دائمة للحارس تير شتيجن.
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تريبيير يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفن تريبيير يأمل في الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانضمام إلى مانشستر يونايتد في هذا الصيف.
وأبلغ اللاعب إدارة الروخي بلانكوس برغبته في العودة إلى إنجلترا هذا الصيف، وبالتالي فإن كافة الأمور تسير في اتجاه الشياطين الحمر.