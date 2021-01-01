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أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 16 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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ilaix moriba barcelona
FCBarcelona

برشلونة يسعى لحل وسط يعيد بيانيتش إلى إيطاليا

2021-07-16T12:06:58Z

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براهيم دياز في ميلان

2021-07-16T12:05:52Z

ساعات قليلة وسيعلن ميلان بصورة رسمية عن الحصول على توقيع براهيم دياز على سبيل الإعارة لمدة عام آخر من ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يتواجد بند أحقية شراء في عقد اللاعب الإسباني مع الروسونيري.

فاران يقترب من مانشستر يونايتد

2021-07-16T12:04:07Z

اتفقت الصحف الإنجليزية على أن رافاييل فاران بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

الاتفاق بين المانيو وريال مدريد بات وشيكًا، ويتوقع أن تكون كلفة صفقته هو وكيفن تريبيير في حدود 94 مليون جنيه استرليني.

جيرو يصل إلى ميلان

2021-07-16T12:02:24Z

وصل أوليفيه جيرو إلى مدينة ميلانو استعدادًا لإعلان انتقاله بصورة رسمية إلى ميلان قادمًا من تشيلسي بعقد ممتد حتى صيف 2023.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون يورو فقط.

خاص | برشلونة يتهم ريال مدريد بالتسبب في تمرد موريبا، والملكي يرد!

2021-07-16T12:02:00Z

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برشلونة يفكر في التعاقد مع أوسيينا

2021-07-16T12:00:44Z

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حارس مرمى نابولي دافيد أوسيينا قد دخل على لائحة برشلونة لدعم مركز حراسة المرمى هذا الصيف.

ومن المتوقع رحيل نيتو عن البرسا، ليصبح لزامًا تعويضه بحارس آخر يكون بديلًا بصورة دائمة للحارس تير شتيجن.

شرط جريزمان يهدد الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد

2021-07-16T11:59:14Z

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تريبيير يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

2021-07-16T11:57:20Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفن تريبيير يأمل في الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانضمام إلى مانشستر يونايتد في هذا الصيف.

وأبلغ اللاعب إدارة الروخي بلانكوس برغبته في العودة إلى إنجلترا هذا الصيف، وبالتالي فإن كافة الأمور تسير في اتجاه الشياطين الحمر.

لابورتا في رسالة جديدة بشأن ميسي: راضٍ عن تطور الأمر

2021-07-16T11:56:50Z

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