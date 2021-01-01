أخبار الانتقالات: مهاجم جديد في برشلونة وصراع كين يشتعل

مانشستر يونايتد يضاعف راتب فيرنانديش
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في مضاعفة الراتب الحالي للنجم البرتغالي برونو فيرنانديش للحفاظ عليه في صفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل في العقد الجديد على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.
تشيلسي يريد هاري كين
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على إصرار تشيلسي على الحصول على خدمات الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن رغبة اللاعب في الرحيل ستسهل من فكرة رحيله لفريق إنجليزي كمانشستر سيتي أو تشيلسي.
يوفنتوس يرفض بيع دي ليخت
رفض نادي يوفنتوس بشكل تام فكرة بيع مدافعه ماتايس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يرى أن لاعبه ليس للبيع، ورفض عروض من برشلونة وتشيلسي بالفعل.
مورينيو يريد نجم بايرن ميونخ السابق!
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي روما في الحصول على خدمات اللاعب ريناتو سانشيز نجم فريق ليل الفرنسي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن روما يمكنه ماديًا توفير مصاريف الصفقة ليجمع النجم البرتغالي الشاب بجوزيه مورينيو.
إنتر يرفض التمديد لفيدال
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يرفض فكرة تفعيل البند الذي يمدد عقد لاعبه أرتورو فيدال في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن السبب في ذلك هو راتبه الكبير الذي يصل لستة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد.
برشلونة يبحث عن مهاجم!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة قد حدد أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل بعد أن أوشك موسمه على الانتهاء بالفعل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي قرر التركيز على ضم مهاجم في الصيف المقبل من أجل دعم خط الهجوم قبل التفكير في أي مركز آخر.