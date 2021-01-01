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أخبار الانتقالات: مهاجم جديد في برشلونة وصراع كين يشتعل

أخبار الانتقالات اليوم الأحد 9 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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(C)Getty Images

مانشستر يونايتد يضاعف راتب فيرنانديش

2021-05-09T13:22:09Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في مضاعفة الراتب الحالي للنجم البرتغالي برونو فيرنانديش للحفاظ عليه في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل في العقد الجديد على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.

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(C)Getty Images

تشيلسي يريد هاري كين

2021-05-09T13:20:27Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على إصرار تشيلسي على الحصول على خدمات الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن رغبة اللاعب في الرحيل ستسهل من فكرة رحيله لفريق إنجليزي كمانشستر سيتي أو تشيلسي.

Harry Kane Man City vs Tottenham Carabao Cup final 2020-21
Getty Images

يوفنتوس يرفض بيع دي ليخت

2021-05-09T13:20:00Z

رفض نادي يوفنتوس بشكل تام فكرة بيع مدافعه ماتايس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يرى أن لاعبه ليس للبيع، ورفض عروض من برشلونة وتشيلسي بالفعل.

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Getty Images

مورينيو يريد نجم بايرن ميونخ السابق!

2021-05-09T13:19:19Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي روما في الحصول على خدمات اللاعب ريناتو سانشيز نجم فريق ليل الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن روما يمكنه ماديًا توفير مصاريف الصفقة ليجمع النجم البرتغالي الشاب بجوزيه مورينيو.

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Getty

إنتر يرفض التمديد لفيدال

2021-05-09T13:19:10Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يرفض فكرة تفعيل البند الذي يمدد عقد لاعبه أرتورو فيدال في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن السبب في ذلك هو راتبه الكبير الذي يصل لستة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد.

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Getty

برشلونة يبحث عن مهاجم!

2021-05-09T13:19:00Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة قد حدد أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل بعد أن أوشك موسمه على الانتهاء بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي قرر التركيز على ضم مهاجم في الصيف المقبل من أجل دعم خط الهجوم قبل التفكير في أي مركز آخر.

Ronald Koeman Barcelona 2020-21
Getty