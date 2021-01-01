أخبار الانتقالات: مهاجم جديد في برشلونة وصراع كين يشتعل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في مضاعفة الراتب الحالي للنجم البرتغالي برونو فيرنانديش للحفاظ عليه في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل في العقد الجديد على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.