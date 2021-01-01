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أخبار الانتقالات | مصير زيدان ورصاصات مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Zinedine Zidane Kylian Mbappe
Getty/Goal

آرسنال يريد نجم إيفرتون

2021-10-05T07:47:04Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دومينيك كالفيرت لوين من صفوف إيفرتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب أولي واتكينز يعد من اهتمامات النادي من أجل دعم صفوفه في الفترة المقبلة.

زيدان على رأس قائمة خيارات باريس سان جيرمان

2021-10-05T07:46:55Z

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس خيارات باريس سان جيرمان من أجل استبدال ماوريسيو بوتشيتينو.

جاء هذا بعد أيام من تلقي باريس سان جيرمان للهزيمة الأولى في الدوري الفرنسي بهدفين نظيفين ضد رين، حيث خرجت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدرب الأرجنتيني، وفي ظل وجود أنباء عن الاهتمام بأنطونيو كونتي ويواخيم لوف أيضًا.

ليفاندوفسكي يغير مصيره في بايرن ميونخ

2021-10-05T07:46:48Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني قد غير من رأيه بشأن مستقبله في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا بعد أسابيع بعد أن كان اللاعب قد أعرب عن رغبته في الرحيل واستكمال رحلته الاحترافية في مكان آخر، لكن فشله في الرحيل في الصيف غير من تفكيره.

مانشستر يونايتد يريد بروزوفيتش!

2021-10-05T07:46:38Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن ضم اللاعب سيكون في سبيل الحصول على بديل دوني فان دي بيك الذي يريد الرحيل.

ديبالا يقترب من تجديد عقده في يوفنتوس

2021-10-05T07:46:30Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قد اقترب من تجديد عقده رفقة فريقه الإيطالي يوفنتوس في الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن المفاوضات في المراحل الأخيرة منها.

روما وإنتر يطاردان نجم توتنهام

2021-10-05T07:46:10Z

كشفت تقارير صحفية إيطالي اليوم عن رغبة أندية إنتر وروما في الحصول على خدمات اللاعب هاري وينكس من صفوف توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن صاحب الـ 25 عامًا يسعى للرحيل عن توتنهام في يناير القادم بالفعل.

مبابي يهاجم الخليفي: أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا!

2021-10-05T07:44:15Z

كسر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان صمته معترفًا بعدم تقبله للتصريحات التي أدلى بها ناصر الخليفي، في الصيف، بأنه لن يتركه يرحل مجانًا أبدًا.

 ريال مدريد حاول ضم مبابي أكثر من مرة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.

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