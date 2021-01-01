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أخبار الانتقالات | سيلفا يتفق مع ميلان، وصفقة جديد لبايرن ميونخ

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 24 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Bernardo Silva - Manchester City 2021/22
Getty Images

زاباكوستا يرحل رسميًا إلى أتالانتا

2021-08-24T19:41:40Z

أعلن نادي أتالانتا إتمام التعاقد مع زاباكوستا مقابل 10 مليون يورو من صفوف تشيلسي

مانشستر يونايتد لن يتمكن من ضم كامافينجا

2021-08-24T19:40:10Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنّ مانشستر يونايتد لن ينجح في إتمام صفقة إدواردو كامافينجا من صفوف رين.

ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب لكن يبدو أنه سيستمر في موسمه الأخير مع رين

بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة

2021-08-24T19:38:25Z

اتفق نادي بايرن ميونخ مع مارسيل سابيتسر نجم لايبزيج إلا أنّه لم يحسم الأمر مع ناديه.

ويحاول ناجلسمان الاعتماد على النجم النمساوي في الموسم الجديد

بيرناردو سيلفا يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع ميلان

2021-08-24T19:20:44Z

صفقة تقترب

كشفت تقارير صحفية أنّ بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي اتفق على البنود الشخصية مع ميلان ليكون لاعب الفريق الجديد

وبحسب التقارير فإنّ الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو مع إلزام الشراء مقابل 34 مليون يورو

إنتر يحدد بديل لوكاكو

2021-08-24T11:15:53Z

كشفت تقارير إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في ضم اللاعب أندريا بيلوتي من صفوف تورينو كبديل لروميلو لوكاكو الذي رحل لتشيلسي.

مانشستر سيتي يحضر العرض الأخير لكين

2021-08-24T11:14:11Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يحضر عرضه الأخير من أجل ضم هاري كين من صفوف توتنهام.

وبحسب ما ذكرت "ذا أيريش إندبندنت"، والتي أكدت أن كتيبة بيب جوارديولا ستستعرض الخيارات الأخرى في سوق الانتقالات حال فشل ذلك العرض.

خاص | ريال مدريد يمدد عقد فيدي فالفيردي

2021-08-24T11:11:30Z

نجح ريال مدريد في التوصل لاتفاق مع فيدي فالفيردي من أجل تمديد عقده في الفريق حتى عام 2027.

العقد الجديد يشهد زيادة في راتب اللاعب، وستكون قيمة الشرط الجزائي فيه مليار يورو.

باريس يدعو ريال مدريد للتفاوض حول مبابي.. وعرض إنجليزي غامض

2021-08-24T11:09:38Z

مع تبقي أقل من أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، تزداد سخونة الأجواء في العاصمة الفرنسية، مع تزايد التقارير المتعلقة بقصة كيليان مبابي ومستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، ولذلك فالنادي الفرنسي مجبر على بيعه في الصيف الحالي، أو سيخاطر بخسارته مجانًا في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده.

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خاص | النصر يُرسل طلبًا رسميًا للأهلي بخصوص ديانج

2021-08-24T11:08:54Z

أفادت مصادر جول النسخة العربية الخاصة أن نادي النصر السعودي أرسل طلبًا رسميًا للنادي الأهلي المصري بخصوص لاعب وسطه المالي أليو ديانج، والذي تدور حوله مفاوضات حاليًا مع نادي جلطة سراي التركي.

عملاق اسطنبول لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع ديانج، وقد أرسل عدة عروض آخرها قُدر بـ5.5 مليون دولار لضمه هذا الصيف، إلا أن الأهلي رفض متمسكًا بالحصول على 8 ملايين دولار على الأقل مع 20% من عائد إعادة بيعه.

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برايتون يساعد برشلونة بفسخ عقد لاعب خيتافي!

2021-08-24T07:58:08Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة سيستفيد بمبلغ مالي كبير نظير رحيل لاعبه السابق مارك كوكوريا عن خيتافي في سوق الانتقالات الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي"، والتي أكدت أن كوكوريا سينتقل لصفوف برايتون الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

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نيتو يزعج برشلونة ويجدد طلبه بالرحيل

2021-08-24T07:57:28Z

ذكر تقرير صحفي أن هناك مؤشرات قوية لدخول برشلونة في أزمة جديد قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويحمل عنوان تلك الأزمة حارس مرمى برشلونة الثاني، البرازيلي نيتو الذي مازال مصممًا على الخروج من النادي هذا الصيف.

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أومتيتي رداً على سعي برشلونة لبيعه: أملك مساحة في سيارتي!

2021-08-24T07:56:37Z

رد مدافع برشلونة، صامويل أومتيتي ردًا ساخرًا عند سؤاله عن إمكانية استمراره داخل أسوار كامب نو هذا الموسم.

وكان أومتيتي ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني للتخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.

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باريس سان جيرمان يستعد لخطف موهبة شابة من ريال مدريد

2021-08-24T07:55:50Z

لم تنته صفقات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي.

نادي العاصمة الفرنسية يبدو قريبًا جدًا من صفقة جديدة كانت هدفًا لريال مدريد منذ فترة.

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