أخبار الانتقالات | سيلفا يتفق مع ميلان، وصفقة جديد لبايرن ميونخ

زاباكوستا يرحل رسميًا إلى أتالانتا
⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐏𝐏𝐀𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 🔵@DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🚀 Bentornato, Davide! 👋#Zappacosta is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome back, Davide! 🤩#GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 24, 2021
مانشستر يونايتد لن يتمكن من ضم كامافينجا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنّ مانشستر يونايتد لن ينجح في إتمام صفقة إدواردو كامافينجا من صفوف رين.
ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب لكن يبدو أنه سيستمر في موسمه الأخير مع رين
بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة
اتفق نادي بايرن ميونخ مع مارسيل سابيتسر نجم لايبزيج إلا أنّه لم يحسم الأمر مع ناديه.
ويحاول ناجلسمان الاعتماد على النجم النمساوي في الموسم الجديد
بيرناردو سيلفا يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع ميلان
صفقة تقترب
كشفت تقارير صحفية أنّ بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي اتفق على البنود الشخصية مع ميلان ليكون لاعب الفريق الجديد
وبحسب التقارير فإنّ الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو مع إلزام الشراء مقابل 34 مليون يورو
إنتر يحدد بديل لوكاكو
كشفت تقارير إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في ضم اللاعب أندريا بيلوتي من صفوف تورينو كبديل لروميلو لوكاكو الذي رحل لتشيلسي.
مانشستر سيتي يحضر العرض الأخير لكين
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يحضر عرضه الأخير من أجل ضم هاري كين من صفوف توتنهام.
وبحسب ما ذكرت "ذا أيريش إندبندنت"، والتي أكدت أن كتيبة بيب جوارديولا ستستعرض الخيارات الأخرى في سوق الانتقالات حال فشل ذلك العرض.
خاص | ريال مدريد يمدد عقد فيدي فالفيردي
نجح ريال مدريد في التوصل لاتفاق مع فيدي فالفيردي من أجل تمديد عقده في الفريق حتى عام 2027.
العقد الجديد يشهد زيادة في راتب اللاعب، وستكون قيمة الشرط الجزائي فيه مليار يورو.
باريس يدعو ريال مدريد للتفاوض حول مبابي.. وعرض إنجليزي غامض
مع تبقي أقل من أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، تزداد سخونة الأجواء في العاصمة الفرنسية، مع تزايد التقارير المتعلقة بقصة كيليان مبابي ومستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.
عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، ولذلك فالنادي الفرنسي مجبر على بيعه في الصيف الحالي، أو سيخاطر بخسارته مجانًا في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده.المزيد من التفاصيل
خاص | النصر يُرسل طلبًا رسميًا للأهلي بخصوص ديانج
أفادت مصادر جول النسخة العربية الخاصة أن نادي النصر السعودي أرسل طلبًا رسميًا للنادي الأهلي المصري بخصوص لاعب وسطه المالي أليو ديانج، والذي تدور حوله مفاوضات حاليًا مع نادي جلطة سراي التركي.
عملاق اسطنبول لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع ديانج، وقد أرسل عدة عروض آخرها قُدر بـ5.5 مليون دولار لضمه هذا الصيف، إلا أن الأهلي رفض متمسكًا بالحصول على 8 ملايين دولار على الأقل مع 20% من عائد إعادة بيعه.
برايتون يساعد برشلونة بفسخ عقد لاعب خيتافي!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة سيستفيد بمبلغ مالي كبير نظير رحيل لاعبه السابق مارك كوكوريا عن خيتافي في سوق الانتقالات الجارية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي"، والتي أكدت أن كوكوريا سينتقل لصفوف برايتون الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.المزيد من التفاصيل
نيتو يزعج برشلونة ويجدد طلبه بالرحيل
ذكر تقرير صحفي أن هناك مؤشرات قوية لدخول برشلونة في أزمة جديد قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
ويحمل عنوان تلك الأزمة حارس مرمى برشلونة الثاني، البرازيلي نيتو الذي مازال مصممًا على الخروج من النادي هذا الصيف.المزيد من التفاصيل
أومتيتي رداً على سعي برشلونة لبيعه: أملك مساحة في سيارتي!
رد مدافع برشلونة، صامويل أومتيتي ردًا ساخرًا عند سؤاله عن إمكانية استمراره داخل أسوار كامب نو هذا الموسم.
وكان أومتيتي ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني للتخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.المزيد من التفاصيل
باريس سان جيرمان يستعد لخطف موهبة شابة من ريال مدريد
لم تنته صفقات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي.
نادي العاصمة الفرنسية يبدو قريبًا جدًا من صفقة جديدة كانت هدفًا لريال مدريد منذ فترة.