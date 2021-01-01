أخبار الانتقالات | سيلفا يتفق مع ميلان، وصفقة جديد لبايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يحضر عرضه الأخير من أجل ضم هاري كين من صفوف توتنهام.

وبحسب ما ذكرت "ذا أيريش إندبندنت"، والتي أكدت أن كتيبة بيب جوارديولا ستستعرض الخيارات الأخرى في سوق الانتقالات حال فشل ذلك العرض.