أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مهتم بضم فوفانا وتشيلسي يسعى خلف جوهرة دورتموند

صدم وكيل أعمال أندريا سيلفا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريق مانشستر يونايتد، الذي كان يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط سيلفا بالرحيل عن صفوف فريقه في الصيف المقبل، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد خاصة مع انتشار أنباء بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 30 مليون يورو.

ومن جانبه أكد وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، بأنه لا يوجد شرط جزائي في عقد موكله، ولا يوجد أي اتفاق بينه وبين إدارة النادي على الرحيل في الصيف القادم.