أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد قريب من ميلينكوفيتش وتشيزني يحسم مصيره مع يوفنتوس

برشلونة يسمح لأومتيتي بالرحيل ويستقر على بديله
أفادت أنباء صحفية، عن موافقة إدارة برشلونة على رحيل مدافع الفريق صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما استقرت على بديله.
وارتبط المدافع الفرنسي بالرحيل عن صفوف برشلونة، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق رونالد كومان، وكثرة إصاباته.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة ستوافق على رحيل المدافع صاحب الـ 27 عامًا، وستتعاقد مع رومانيولي لاعب ميلان ليحل محله في الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.
وست هام مهتم بالتعاقد مع لاعب آرسنال الشاب
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة وست هام في التعاقد مع ايدي نيكيتاه، لاعب آرسنال الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة Evening Standard، فإن وست هام سيعمل على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خطه الأمامي في الموسم المقبل.
آشلي يونج يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية عن رغبة آشلي يونج، لاعب إنتر في العودة إلى إنجلترا من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان يونج قد انضم إلى إنتر في الموسم الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد، وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن يونج يريد الرحيل عن النيراتزوري في الصيف المقبل والانتقال إلى واتفورد.
إنتر يصارع نابولي علي ضم دي بول
أكدت تقارير صحفية، أن إنتر لا يمانع الدخول في سباق مع نابولي، للتعاقد مع رودريجو دي بول لاعب أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحاول ليدز يونايتد الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني في الصيف الماضي، إلا أنه استمر مع أودينيزي في نهاية المطاف، ومؤخرًا ارتبط اللاعب بالانضمام إلى نابولي في الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة إنتر تريد الدخول في الصفقة وخطف اللاعب من نابولي، وستقوم بتقديم عرضًا بقيمة 35 مليون يورو للحصول على خدمات دي بول.
مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقة ميلينكوفيتش
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لحسم صفقة ميلينكوفيتش، لاعب فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يبحث في الصيف المقبل عن لاعب وسط دفاعي، وترى الإدارة في ميلينكوفيتش خيارًا مثاليًا.
وكانت إدارة فيورنتينا حددت 38 مليون جنيه استرليني للتخلي عن لاعبها، وهذا ما تراه إدارة الشياطين الحمر مبلغًا كبيرًا وستعمل على تقليله في الفترة المقبلة.
لوكا مودريتش يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية، أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وافق على تمديد عقده رفقة الميرينجي، لتستمر رحلته مع الفريق الملكي موسمًا آخر.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن مودريتش، وافق على تجديد عقده لصيف 2022 مع ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن التجديد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
تشيزني يحسم مستقبله مع يوفنتوس
اتخذ تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، قراره النهائي بشأن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله.
وارتبط الحارس البولندي بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في الصيف المقبل، لينضم إلى مانشستر يونايتد بينما يتعاقد يوفنتوس مع دوناروما حارس مرمى ميلان.
ومن جانبها أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن تشيزني لا يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس وسيستمر مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.