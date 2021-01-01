أخبار الانتقالات - مانشستر سيتي يتصدر سباق هاري كين

ريال مدريد وتجديد بنزيما
حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا لكريم بنزيما للبقاء مع الفريق حتى صيف 2023.
العرض سيتم تقديمه خلال الأسابيع القادمة دون حاجة للتسرع مع العلاقات الجيدة بين الطرفين.
وقت التجديد في برشلونة
يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الدورة الحالية للفريق قد انتهت وحان وقت إعادة الهيكلة.
تحدث رئيس برشلونة في تصريحات خلال حفل "Festa de L'Esport Català":"لقد انتهت الدورة الحالية ونحن ندخل في عملية التجديد".
وأضاف:"قلت إنه في نهاية الموسم سنقوم بإجراء تقييمات بناء على نتائج الفريق، لقد فزنا بالكأس ونحن فخورون بذلك، لكننا خرجنا مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وخسرنا الدوري بطريقة غير مفهومة".
وتابع:"سيتم اتخاذ قرارات لبناء فريق أكثر تنافسية العام المقبل للفوز بالبطولات، هناك بعض التجديدات المتوقعة وهذا ما سنفعله".
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تشيلسي وليفربول يدخلان سباق سانشو
حسب ذا صن وميرور، فإن تشيلسي وليفربول يتنافسان مع مانشستر يونايتد الآن لضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني.
مانشستر يونايتد حاول ضم اللاعب الصيف الماضي ولكنه لم يستطع دفع المبلغ المطلوب من دورتموند والمقدر بـ120 مليون يورو.
التقارير الصحفية تشير إلى أن النادي الألماني خفض طلباته هذا الصيف لبيع سانشو والتنافس سيكون شديدًا بين الأندية الإنجليزية الثلاث.
آرسنال مهتم بحارس برشلونة
أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نيتو حارس مرمى برشلونة الاحتياطي.
أرسنال كان قد حاول الحصول على الحارس معارًا في وقت سابق ولكن الآن مع أخبار الرحيل المنتظر لينو فإن نيتو قد يكون الحارس الأساسي للجانرز الموسم المقبل.
مانشستر سيتي يتصدر سباق كين
حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي الصيف المقبل.
فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أكد أن كين يرغب في الرحيل الصيف المقبل ولكنه لم يقدم طلب انتقال مشيرًا لأن مانشستر سيتي بدأ المباحثات بالفعل.
برشلونة يستعد للإعلان عن صفقته الصيفية الأولى
يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع الصفقة الأولى له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بتدعيم مركز الظهير الأيمن.
ويأتي ذلك بعدما قرر النادي الكتالوني، استعادة لاعبه إيمرسون، والذي لعب الموسمين الماضيين مع فريق ريال بيتيس.
وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة الذي يتقاسم ملكية اللاعب مع بيتيس، قرر الاحتفاظ به بشكل نهائي بقيمة تصل إلى 9 ملايين يورو.
تعليق جوارديولا على ضم هاري كين
تم سؤال جوارديولا عن التوقيع مع هاري كين عقب مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي.
وكان رد جوارديولا مبهماً دون أي تفاصيل: "السؤال التالي، هاري كين لاعب توتنهام، من فضلك!".