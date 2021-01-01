أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي لن ينتظر كين، وإنسيني قد يغادر نابولي

مانشستر سيتي لن ينتظر هاري كين
اللاعب قد يستمر في توتنهام
أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنّ مانشستر سيتي لن يدخل في لعبة الانتقالات مع توتنهام لأجل هاري كين.
وأوضحت أنّه في حال مماطلة إدارة السبيريز بشأن اللاعب فقد ينسحب السيتي من الصفقة
كييزا يطلب من رامسي البقاء في يوفنتوس
طلب كييزا لاعب يوفنتوس من زميله في الفريق ونجم ويلز، آرون رامسي، من البقاء مع السيدة العجوز وعدم الرحيل في الصيف
وقال في تصريحات بعد مباراة إيطاليا وويلز إن رامسي لاعب ذكي ويمتلك مهارات فنية خاصة وسعيد بوجوده معه في فريق واحد
أتالانتا يحدد سعر جوسينس
حدد نادي أتالانتا سعر روبن جوسينس المطلوب في برشلونة.
وبحسب "سكاي" فإنّ جونسيس لن يغادر بأقل من 40 مليون يورو
نابولي غير واثق من بقاء إنسيني
اللاعب قد يغادر في الصيف
كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ إنسيني يفكر في الرحيل عن صفوف نابولي في الصيف
وقد يضطر نابولي للموافقة على بيع اللاعب الذي ينتهي عقده في 2022 وتوقف مفاوضات التجديد
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سوسييداد يفاوض دورتموند بخصوص إيساك
أكدت "سبورت1" أن ريال سوسييداد سيدفع لبوروسيا دورتموند 5 مليون يورو من أجل إزالة الشرط الجزائي الخاص بأليكساندر إيساك.
للاعب الملقب بإبراهيموفيتش الجديد انتقل للنادي الإسباني في 2019 من دورتموند، ولكن الأخير يملك بند بأحقية الشراء مقابل 30 مليوناً، وهو ما يسعى سوسييداد لإزالته.
حقيقة مفاوضات آرسنال وكوريا
أوضح فابريزيو رومانو أن لا حقيقة للتقارير التي ربطت بين آرسنال ومهاجم لاتسيو خواكين كوريا.
في المقابل، أكد رومانو اهتمام لاتسيو بلاعب آرسنال لوكاس توريرا ولكن صعوبة الصفقة بسبب السعر البالغ 20 مليون يورو لمتوسط الميدان.
مانشستر سيتي لن يضغط من أجل كين
بحسب "ستار" و"تيليجراف"، مانشستر سيتي سيتقدم بعرض وحيد لضم هاري كين من توتنهام هذا الصيف.
العرض سيكون في حدود 100 مليون جنيه استرليني ولن يتم رفعه بحسب التقارير.
تشيلسي يتفوق في سباق حكيمي
"سكاي" قالت إن المفاوضات بين تشيلسي وإنتر بخصوص أشرف حكيمي في تطور، وذلك بسبب عرض الأول ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.
التقرير أكد أن باريس سان جيرمان رفع عرضه إلى 70 مليون يورو وحاضر بعد في السباق.
ميلان يحدد بديل تشالهان أوغلو
ذكرت "سكاي" أن ميلان وضع ماتيا زاكاني، متوسط ميدان فيرونا، كبديل محتمل لهاكان تشالهان أوغلو.
الدولي التركي عقده ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه للتمديد بعد.
اهتمام من ريال مدريد بكالفرت لوين
بحسب "صن"، كارلو أنشيلوتي يريد جلب أيضاً دومينيك كالفرت لوين لصفوف ريال مدريد من إيفرتون.
التقرير قال إن المهاجم الإنجليزي قيمته تقدر في حدود 70 مليون يورو وقد يرحب بالصفقة.
أنشيلوتي يريد خاميس من جديد
"سبورت" قالت إن مفاجأة ميركاتو ريال مدريد الصيفي هي طلب كارلو أنشيلوتي التعاقد مع خاميس رودريجيز.
الكولومبي عمل مع أنشيلوتي في ريال مدريد من قبل، بالإضافة لتجاربه معه في بايرن ميونخ وإيفرتون.