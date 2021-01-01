أخبار الانتقالات | مارسيال بديل هالاند ومانشستر سيتي يدخل سباق مبابي

أكد أندري أونانا في حوار مع "تيليجراف" أنه رفض عروضاً الصيف الماضي من ليون ونيس.

وأكد الكاميروني الذي تم ربطه بقوة بإنتر بأنه منفتح على تمديد عقده مع أياكس، والذي ينتهي في 2022.