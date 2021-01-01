أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي مطلوب من كبار أوروبا ورونالدو يمنح باريس الضوء الأخير للتعاقد معه

رونالدو يعطي باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للتعاقد معه
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس في الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، بسبب شعوره بخيبة آمل بسبب نتائج الفريق.
وخرج يوفنتوس في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، كما أصبح مهددًا بعدم المشاركة في البطولة نتيجة موقفه في جدول الدوري وتراجع النتائج، بعد احتلال الفريق المركز الرابع في السيري آ.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن رونالدو لن يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس في حال فشل الفريق في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وحينها سيستمع لعروض باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لضمان قدرته على المشاركة مع تلك الفرق.
آرسنال يحدد قائمة الراحلين في الصيف المقبل
أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة آرسنال حددت قائمة، بأسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتسعى إدارة آرسنال، لتوفير المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق، بناء على طلب ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، وستقوم ببيع ما لا يقل عن أربعة لاعبين خلال الصيف القادم.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة فوتبول لندن، فإن إدارة آرسنال ستقوم بالتخلي عن ميتلاند نيلز، إيدي نيكيتاه، وماتيو جندوزي، ولوكاس توريرا على آمال أن تحصل على 70 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت الصحيفة، أنه في حال رحيل هيكتور بيليرن، وألكساندر لاكازيت من المتوقع أن يصل ربح آرسنال في الصيف القادم إلى 124 مليون جنيه إسترليني.
ولفرهامبتون ينضم لسباق التعاقد مع تامي إبراهام
انضم ولفرهامبتون الإنجليزي، لسباق التعاقد مع تامي إبراهام، لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه.
ويريد المهاجم الإنجليزي الرحيل عن صفوف الفريق اللندني، لقلة مشاركاته وعدم اعتماد مدرب الفريق توماس توخيل عليه في هجوم تشيلسي.
وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن ولفرهامبتون انضم لسباق التعاقد مع إبراهام في الصيف المقبل، مع ليستر سيتي وأسون فيلا الذين ارتبطا بالتعاقد مع اللاعب.
برشلونة واثق من حسم صفقة جارسيا
أكدت تقارير صحفية، على ثقة إدارة برشلونة في حسم صفقة إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط المدافع الإسباني، بالانضمام إلى صفوف برشلونة، منذ الصيف الماضي ولكن الصفقة تعثرت للاختلاف على المقابل المادي، وعاد الاهتمام من جديد بعد اقتراب نهاية عقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة واثقة من حسم الصفقة، والمفاوضات بين الطرفين مستمرة ومن المنتظر الوصول للاتفاق خلال قريبًا.
اهتمام من كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي
أوضحت تقارير صحفية، أن العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، تواصلت مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.
وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية، فإن المهاجم البولندي قد يرحل عن صفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام العديد من الفرق للتعاقد معه.
ومن جانبها تعمل إدارة بايرن ميونخ، على إقناع المهاجم البولندي صاحب الـ 32 عامًا بالاستمرار مع الفريق.
إيفرتون يعمل على تجديد عقد خاميس رودريجيز
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة إيفرتون في الحفاظ على لاعب الفريق خاميس رودريجيز، وتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2022.
وبحسب صحيفة ماركا، فإن تجديد عقد اللاعب الكولومبي، من أهم أهداف إيفرتون خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب منذ انضمامه في مطلع الموسم الحالي.
سيرجي روبيرتو يثير التكهنات حول مستقبله مع برشلونة
يبدو أن استمرار سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، مع فريقه خلال الفترة المقبلة، أصبح أمرًا غير مؤكدًا بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، رفض عرض برشلونة بشأن تمديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف 2022.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة قدم لروبيرتو عرضًا بتمديد العقد لمدة موسم واحد إضافي، ولكن اللاعب يفضل الحصول على عرض بمدة أطول للاستمرار مع الفريق.