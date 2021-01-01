أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي وميلان يحسم صفقة جديدة

وجه بيب جوارديولا أنظاره صوب روبرت ليفاندوفسكي لجلبه إلى مانشستر سيتي بعد فشل التعاقد مع هاري كين هذا الصيف، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة دايلي ميل.

صاحب الـ32 عامًا فتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ هذا الصيف إن وجد تحديًا مثيرًا، وارتبط اسمه مؤخرًا بريال مدريد على وجه الخصوص.