أخبار الانتقالات: ليدز يدخل سباق ضم أجويرو وكوتينيو على رأس الراحلين من برشلونة

بوكا جونيورز قريب من التعاقد مع كافاني
بحسب التقرير الذي نشرته شبكة ESPN، فإن بوكا جونيورز الأرجنتيني، أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى، من التعاقد مع إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني، رفقة الشياطين الحمر، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن لتجديد العقد حتى الآن، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق.
ليدز يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع أجويرو
أفادت تقارير صحفية، دخول نادي ليدز يونايتد، سباق التعاقد مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشكل مجاني.
وكان مانشستر سيتي، قد أعلن في وقت سابق عن رحيل مهاجمه الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد.
وبحسب موقع 90min، فإن ليدز يونايتد سيدخل سباق التعاقد مع المهاجم المخضرم، والذي يسعى للتعاقد مع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.
ليون يحدد سعر مدافعه لتوتنهام ومانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ليون الفرنسي، حدد سعر مدافع الفريق يواكيم أندرسن، للأندية التي تريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط المدافع الهولندي، بالرحيل عن صفوف ليون في ظل اهتمام ورغبة من توتنهام ومانشستر يونايتد، في التعاقد معه.
وبحسب موقع مترو، فإن ليون لن يتخلى عن أندرسن إلا بعد حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
كوتينيو على رأس قائمة الراحلين من برشلونة هذا الصيف
أكدت تقارير صحفية، أن فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، سيكون على رأس قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومنذ انتقال اللاعب البرازيلي صاحب الـ 28 عامًا، إلى صفوف برشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول، لم يقدم المستوى المطلوب منه، وخرج في الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ معارًا.
وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن كوتينيو على رأس قائمة مكونة من 9 لاعبين، قرر الإدارة التخلي عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
صراع ثلاثي إيطالي على التعاقد مع نجم تشيلسي
كشفت تقارير صحفية، أن جورجينو لاعب تشيلسي، يريد العودة إلى الدوري الإيطالي، في ظل رغبة من ثلاثة أندية في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وبحسب وكيل أعمال جورجينو، فإن موكله يفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد، بعد وجود اهتمام من يوفنتوس، وإنتر، وميلان ورغتهم في التعاقد مع اللاعب.
وكان جورجينو، قد انضم إلى البلوز في صيف 2018 قادمًا من نابولي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
مانشستر يونايتد يعرض على وست هام صفقة تبادلية للتخلي عن لينجارد
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد، عرضت على وست هام، الدخول في صفقة تبادلية للتخلي عن جيسي لينجارد لاعب الشياطين الحمر.
ويلعب لينجارد في صفوف وست هام، على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، ونجح اللاعب الإنجليزي في إعادة اكتشاف نفسه وأصبح من نجوم الفريق، مما جعل الإدارة تريد تحويل الصفقة إلى شراء نهائي.
وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن مانشستر يونايتد يريد إدراج ديكلان رايس لاعب وست هام في الصفقة، وأن تكون الصفقة تبادلية بين الشياطين الحمر والهامرز.
ديمبيلي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة
أوضحت تقارير صحفية، أن عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وافق على تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني، بعدما أقنعه رونالد كومان مدرب الفريق بالاستمرار داخل قلعة كامب نو.
وبحسب صحيفة ماركا، فإن الجناح الفرنسي وافق على تجديد عقده مع برشلونة، بعدما أصبح لاعبًا أساسيًا في التشكيل الأساسية للفريق، وتخلص من إصاباته.