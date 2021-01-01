أخبار الانتقالات: ليدز يدخل سباق ضم أجويرو وكوتينيو على رأس الراحلين من برشلونة

بحسب التقرير الذي نشرته شبكة ESPN، فإن بوكا جونيورز الأرجنتيني، أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى، من التعاقد مع إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني، رفقة الشياطين الحمر، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن لتجديد العقد حتى الآن، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق.