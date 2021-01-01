أخبار الانتقالات: كين يصدم ريال مدريد وبرشلونة وفاران على رادار مانشستر يونايتد

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن مدافع قوي يشكل شراكة مع هاري ماجواير قائد الفريق، في دفاع الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع رافييل فاران، مدافع ريال مدريد الحالي ولكنه سيدخل في مفاوضات لتقليل سعره.

وكان المدافع الفرنسي، قد ألمح في وقت سابق إلى نيته في الرحيل عن ريال مدريد، وخوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإسبانية.