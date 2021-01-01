أخبار الانتقالات: كين بديلًا لأجويرو ومانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على كامافينجا

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، سيجد صعوبة في التعاقد مع إدوارد كامافينجا لاعب رين الفرنسي، بعد دخول عدة فرق في سباق التعاقد مع اللاعب الشاب على رأسهم مانشستر يونايتد.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، إلا أنه وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان دخلوا في سباق التعاقد مع كامافينجا.

وكان وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، قد صرح في وقت سابق إلى إمكانية أن يلعب كامافينجا في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.