أخبار الانتقالات | قنبلة ليفربول وهالاند يصدم كبير ألمانيا

بحسب "نيكولا شيرا" الصحفي الإيطالي، سيحاول جالاكسي الأمريكي التعاقد مع جاريث بيل هذا الصيف.

اللاعب يتبقى في عقده عام مع ريال مدريد وسيعود لصفوفه هذا الصيف بعد الإعارة مع توتنهام الموسم الماضي.