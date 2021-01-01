أخبار الانتقالات | قنبلة جديدة لباريس ومحاولة أخيرة لريال مدريد

أصبح المهاجم الإسباني دييجو كوستا، قريبًا من العودة إلى الملاعب من جديد من بوابة نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أكد أن اللاعب وافق على التوقيع لمدة عامين، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.