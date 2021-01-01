أخبار الانتقالات | جيرو يلمح بقربه من ميلان، وزياش معرض للبيع

زياش يقترب من مغادرة تشيلسي
المغربي لم يجد لنفسه مكانًا مع توخيل
بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ حكيم زياش، نجم تشيلسي، مطلوب من الفرق الإيطالية وعلى رأسها نابولي وميلان.
وأشارت إلى أنّ توماس توخيل مدرب تشيلسي لا يرغب في بقاء المغربي ولن يعتمد عليه الموسم المقبل.
جيرو يفتح الباب للرحيل إلى ميلان
ألمح أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، إلى اقترابه من ميلان الإيطالي.
وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا بلغاريا إنّه معجب بأساطير ميلان فان باستن وشيفتشينكو، مشيرًا إلى أنّ الرسونيري فريق كبير في إيطاليا ومن أبرز الفرق في تاريخ اللعبة
ميلان ونابولي مهتمان بحارث
أوضح "فوت ميركاتو" أن ليس فقط فياريال المهتم بخدمات نجم شالكه المغربي أمين حارث، ولكن أطراف إيطالية.
التقرير أكد أن ميلان ونابولي في طليعة الأندية التي تريد استغلال رغبة حارث في المغادرة عقب هبوط شالكه.
سيميوني يطلب لاوتارو
"توتوسبورت" أوضحت أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، طلب من ناديه ضم مواطنه لاوتارو مارتينيز من إنتر.
المهاجم الشاب في مفاوضات حالياً لتمديد عقده مع ناديه وأكد التقرير أن إنتر لا يسعى لبيعه.
توتنهام يواصل بحثه عن مدربه
قالت "ميرور" إن توتنهام الآن توجه نحو إريك تين هاج، مدرب أياكس، ليكون مدرب الفريق الموسم المقبل.
الهولندي يدخل دائرة الضوء عقب فشل مفاوضات سبيرز للتعاقد مع أنطونيو كونتي.
أستون فيلا مهتم بخدمات بوينديا
علمت مصادر جول أن أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، نجم نوريتش سيتي.
وتقدم فيلا بعرض يقارب 45 مليون يورو لضم صانع الألعاب ويتصدر سباق ضمه خلال الميركاتو الصيفي.
فوفانا ينفي شائعات آرسنال
رد مدافع ليستر ويسلي فوفانا على الصورة التي انتشرت له بقميص آرسنال مؤخراً وربطته بالنادي اللندني.
الفرنسي الشاب أكد أن الأمر كان في مباراة ودية مع الأصدقاء وأحدهم استغل الأمر والتقط صورة له بقميص تبادله مع صديق، وذلك في منشور عبر "تويتر".
باريس يقترب من فاينالدوم
أوضح "فابريزيو رومانو" أن باريس سان جيرمان أصبح الآن يتصدر سباق التعاقد مع قائد هولندا جورجينيو فاينالدوم.
باريس أصبح يتفوق في عرضه المادي، والآن بحسب التقرير فنجم هولندا ينتظر من برشلونة رفع عرضه المالي من أجل الموافقة للانضمام لصفوفه.
تضارب بخصوص موقف سانشو ومانشستر
ذكرت "بيلد" أن حتى الآن لم يتقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي لنظيره بوروسيا دورتموند بخصوص التعاقد مع نجمه جادون سانشو.
وكانت تقارير أخرى قد قالت إن سانشو ويونايتد توصلا لاتفاق شخصي بخصوص الراتب ومدة العقد، وأن المفاوضات قد بدأت بين الناديين.
أنشيلوتي يطلب كوندي
أفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن أولى طلبات كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد لدعم صفوفه ضم مدافع إشبيلية جول كوندي.
الفرنسي الشاب متواجد مع منتخب بلاده حالياً للتحضير لأمم أوروبا ويقدر ثمنه بحسب التقرير في حدود 80 مليون يورو.