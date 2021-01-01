أخبار الانتقالات | تشيلسي يقترب من هالاند، وبايرن يطارد ساؤول

نونو يقترب من إيفرتون
كشفت تقارير صحفية أنّ إدارة إيفرتون تفضل التعاقد مع نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون السابق لخلافة كارلو أنشيلوتي
وكان نونو قد غادر وولفرهامبتون عقب نهاية الموسم الحالي
تشيلسي يقترب من هالاند
اللاعب قد يرحل هذا الصيفلم يستسلم نادي تشيلسي الإنجليزي في مسألة التعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند ويحاول بكل الطرق إنهاء الصفقة في الصيف الجاري.
بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع ساؤول
صفقة جديدة
كشفت تقارير صحفية أنّ ساؤول نيجيز على قائمة المطلوبين في صفوف بايرن ميونخ الألماني إلا أنّ الصفقة قد تكن مكلفة
ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب أيضًأ مما يغري أتلتيكو مدريد لفتح المزاد لأجل اللاعب بحسب ما ذكرته سبورت 1 الألمانية
باراتيتشي يصل إلى توتنهام
مورينيو يحسم مصير دجيكو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جوزيه مورينيو لا يمانع بقاء إدين دجيكو في صفوف روما الصيف المقبل.
المدرب البرتغالي يريد أيضاً كارلوس فينيسيوس من بنفيكا، وهو الذي سبق وضمه لتوتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
آرسنال يحاول إعادة أوديجارد
بحسب "فوتبول لندن" سيحاول آرسنال إعادة متوسط ميدان ريال مدريد مارتين أوديجارد مرة أخرى هذا الصيف.
النرويجي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً مع الفريق اللندني، وبعد فشل الأخير في ضم إيميل بوينديا من نوريتش، سيعود مرة أخرى للاعبه السابق.
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برشلونة يعود لفابيان رويز
مفاوضات باريسية مستمرة مع حكيمي ودوناروما
أكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان مستمر في مفاوضاته بالأيام الماضية مع إنتر بخصوص أشرف حكيمي.
الصحفي الإيطالي أوضح أيضاً أن باريس مهتم بضم جيانلويجي دوناروما بعد انتهاء عقده مع ميلان، وأن الإيطالي الشاب سيحسم موقفه قريباً.
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مانشستر يضم هيتون
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد حسم صفقة التعاقد مع حارس أستون فيلا توم هيتون.
الحارس سينضم مجاناً عقب انتهاء عقده مع فيلا، وسيتم الإعلان عنه في يوليو المقبل رسمياً.