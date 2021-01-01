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أخبار الانتقالات - صفقة صادمة في ريال مدريد وبديل تير شتيجن مع برشلونة

أخبار الانتقالات اليوم 24 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Marc-Andre ter Stegen 2020/21
Getty Images

بيل يثير الغموض حول مستقبله

2021-05-24T08:53:38Z

التفاصيل من هنا 

مبابي والخليفي بين الرحيل والبقاء

2021-05-24T08:52:34Z

خرج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بتصريحات مبهمة بعض الشيء ألمح خلالها إلى أنه يعيش أيامه الأخيرة في نادي العاصمة الفرنسية.

رئيس النادي رد بعد ذلك في تصريحات منفصلة ليؤكد بقاء النجم الفرنسي.

مبابي يلمح إلى قرب الرحيل، والخليفي يرد: باقٍ بنسبة 100%

 

بوتش يجدد تعاقده مع برشلونة

2021-05-24T08:50:16Z

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ريكي بوتش لاعب برشلونة مدد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2023 بموجب البند المتواجد في العقد.

برشلونة منع بذلك عن نفسه خطر خسارة اللاعب مجانًا مع إمكانية توقيعه لأي نادٍ بعد ستة أشهر.

بوتش لعب 24 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.

هازارد يرغب في العودة إلى تشيلسي!

2021-05-24T08:46:04Z

يرغب إيدين هازارد لاعب ريال مدريد في العودة مجددًا لصفوف تشيلسي الصيف المقبل في صفقة مفاجئة حسب برنامج "الشينجريتو" 

ولم يلعب هازارد مع ريال مدريد بشكل منتظم مطلقًا في الموسمين الماضيين مع تعرضه لاكثر من 18 إصابة خلال هذه الفترة.

جاسبريني إلى يوفنتوس؟

2021-05-24T08:41:03Z

أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتلانتا مرشح بقوة لخلافة بيرلو في تدريب يوفنتوس.

بيرلو مع يوفنتوس خسر لقب الدوري لمصلحة إنتر ميلان ولم يضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا إلا في الأسبوع الأخير مع مستويات سيئة نالت انتقاد الكثيرين مما قد يعجل برحيله.

مانشستر سيتي مصر على التعاقد مع مهاجم كبير

2021-05-24T08:40:47Z

حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يهدف للتعاقد مع مهاجم قوي الصيف المقبل لخلافة سيرخيو أجويرو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

هاري كين يظل المرشح الأول في مانشستر سيتي مع إعلان رغبته في الرحيل وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضًا مرشح بقوة للتواجد في مانشستر سيتي ولكن المبلغ المادي المطلوب من النادي الألماني قد يكون العائق