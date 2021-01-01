أخبار الانتقالات - صفقة صادمة في ريال مدريد وبديل تير شتيجن مع برشلونة

حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يهدف للتعاقد مع مهاجم قوي الصيف المقبل لخلافة سيرخيو أجويرو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

هاري كين يظل المرشح الأول في مانشستر سيتي مع إعلان رغبته في الرحيل وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضًا مرشح بقوة للتواجد في مانشستر سيتي ولكن المبلغ المادي المطلوب من النادي الألماني قد يكون العائق